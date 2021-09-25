Бой между Александром Усиком и Энтони Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе Тоттенхэм Хотспур.

Онлайн бой между Энтони Джошуа и Александром Усиком можно будет увидеть не не ранее 23.50 по киевскому времени.

На кону поединка будут стоять четыре пояса чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO, которыми владеет британец.

По мнению букмекеров, фаворитом боя является Джошуа. На победу британца принимают ставки с коэффициентом 1.55. Тогда как успех Усика оценивается котировкам 2.90. На ничью дают — 21.0.

В последних пяти боях Энтони одержал четыре победы, две из которых досрочные и еще две — по решению судей. Британец проиграл лишь раз, когда впервые встретился с мексиканцем Энди Руисом.

Усик все свои последние пять поединков выиграл, но досрочно только два. Для Александра это будет третий бой в супертяжелом весе.

24 сентября боксеры провели официальную церемонию взвешивания перед боем Джошуа — Усик. Усик вышел под композицию украинской группы Kazka, а Джошуа появился под трек The White Stripes. Согласно результатам взвешивания украинец оказался легче Джошуа почти на девять килограмм.

Текстовую трансляцию боя Джошуа — Усик можно будет посмотреть на сайте Факты ICTV.