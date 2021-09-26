Украинец Продан проиграл чемпионский пояс IBF раздельным решением судей

Украинский боксер Максим Продан не смог защитить титул чемпиона по версии IBF International в бою с албанцем Флорианом Марку.

Поединок боксеров продлился все десять раундов. Продан уступил Марку раздельным решением судей. Первый судья с существенным преимуществом был на стороне украинца 99:91, а двое отдали победу оппоненту 93:97, 94:96.

Поединок проходил в полусреднем весе в андекарте боя между Энтони Джошуа и Александром Усиком в Лондоне на Тоттенхэм Хотспур Стэдиум.

На ринге первым номером большую часть поединка работал именно украинец, а его оппонент изредка выдавал яркие комбинации.

После боя судей в социальных сетях обвинили в предвзятости, ведь организатор вечера бокса на стадионе Тоттенхэма промоутерская компания Matchroom Boxing, которой принадлежит контракт Марку.

До поражения от Марку украинец был непобедим. На его счету 19 побед (15 — нокаутом) и одна ничья. Албанец до поединка с Проданом тоже не знал горечи поражений — он выиграл в восьми из девяти поединках, еще однажды бой с его участием завершился ничьей.

Бой Продан — Марк мог не состояться, ведь албанец провалил церемонию взвешивания — не уложился в отведенный вес. Ему дали два часа, чтобы уложиться в лимит веса, что ему удалось.