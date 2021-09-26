Джошуа – Усик: у англичанина подозрение на перелом костей черепа

Британского боксера Энтони Джошуа госпитализировали после боя с украинским боксером Александром Усиком из-за подозрения на перелом костей черепа.

У англичанина возможно сломана глазница, рассказал его промоутер Эдди Хирн.

— Джошуа сказал, что после девятого раунда ничего не видел правым глазом. Не знаю, есть ли у него перелом глазницы, но выглядит его глаз не очень хорошо. Под конец боя Энтони выглядел так, будто силы его покинули, а бак был полностью пуст. В 12 раунде он удержался на ногах лишь благодаря своему сердцу, — отметил он.

По словам Хирна, его подопечный уже подтвердил свое намерение взять у Усика матч-реванш, поскольку уже знает, каким образом его победить в следующем бою.

Промоутер отметил, что английский боксер не сможет думать ни о чем другом до тех пор, пока у него есть возможность вернуть свои чемпионские пояса, которые накануне у него отобрал украинец.

В свою очередь известный британский боксер Карл Форч, который являлся чемпионом мира во втором среднем весе, выразил мнение, что повреждение Джошуа хоть и выглядело страшным, однако вряд ли оно очень серьезное.

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Напомним, Усик в бою за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF і IBO также получил травму и после поединка был прооперирован прямо на стадионе Tottenham Hotspur.

Под конец поединка украинец получил серьезное рассечение, которое необходимо было зашить.

При этом спортсмены, несмотря на полученные обоими травмы, обменялись рукопожатиями и сделали совместное фото в подтрибунном помещении.