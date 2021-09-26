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Факты / Спорт
Марія Степанюк |

Усик после победы над Джошуа станцевал гопак с украинским флагом

Олександр Усик

Украинский боксер Александр Усик одолел британца Энтони Джошуа и отобрал у него сразу четыре пояса по версиям WBO, WBA, IBF, IBO.

После победы новоиспеченный чемпион мира не сдерживал эмоций. Сначала от не сдержал слез после объявления судейских записок, которые засвидетельствовали его единоличную победу над соперником, а затем на ринге лондонского стадиона Тоттенхэм Хотспур станцевал гопак с украинским флагом в руках.

Свою сенсационную победу, ведь все эксперты перед боем отдавали предпочтение Джошуа, он отметил так же, как и взятие олимпийского золота на Играх-2012 в Лондоне.

Для Усика это был 19-й бой на профи-ринге и третий в супертяжелом весе. В пассиве украинца нет поражений. Для Джошуа это был 26-й бой, и второе поражение в профи — первое была еще более сенсационным от мексиканца Энди Руиса.

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В контракте боксеров на этот бой был прописан реванш в случае победы Усика.

За несколько секунд до конца 12-го раунда боя Джошуа — Усик украинец едва не отправил британца в нокаут. Его спасли лишь канаты и финальный гонг.

Фото: Getty Images

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