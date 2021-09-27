Александр Усик вернулся в Украину после боя с Джошуа

Новый чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBF, IBO Александр Усик прилетел из Лондона в Киев ночью 27 сентября в 00.35.

А чемпионские пояса украинца привезут через три недели.

26 сентября в Лондоне Александр Усик победил британца Энтони Джошуа, отобрав у него сразу четыре пояса.

Для 34-летнего украинца это был 19-й профессиональный поединок и 19 побед.

На счету 31-летнего британца 26 поединков, из которых два принесли поражение.

Для Александр Усик это только третий бой в супертяжелом весе, до этого было две победы – над Чаззом Уизерспуном и Дереком Чисорой.

Усик стал третьим боксером в истории, который сначала завоевал чемпионские пояса в тяжелом весе, а после этого — в супертяжелом весе. Ранее это удавалось только американцу Эвандеру Холифилду и британцу Дэвиду Хэю. Также Усик стал третьим украинским чемпионом в супертяжелом весе после Владимира и Виталия Кличко.