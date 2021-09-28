Новоиспеченный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик признался, что хочет отпраздновать завоевание поясов в родном Крыму. Об этом боксер заявил во время пресс-конференции в Киеве.

Усик рассказал, что праздновать победу уже начал, а еще планирует по этому поводу сделать салют. А вот продолжить торжество собирается в Крыму.

— Будем праздновать, будем салют стрелять, вообще надо потренироваться завтра еще. Пояса надо дождаться, чтобы ехать домой (в Крым, — Ред.). Естественно, что я хочу увидеть тренера, кумовьев, сестру, — сказал Александр.

Он добавил, что хочет зайти в свой родной зал и показать пояса своему тренеру, который когда-то давно взял его в свою секцию и “сделал из мальчика мужчину”.

26 сентября Александр Усик победил Энтони Джошуа и стал новым чемпионом мира по версиям WBO, IBF и IBO, а также принял пояс WBA Super.

Бой на лондонской арене ФК Тоттенхэм продлился все 12 раундов и завершился единогласным победой украинца по решению судей.