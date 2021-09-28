Украинка Даяна Ястремская успешно стартовала на теннисном турнире в Чикаго (США). 21-летняя теннисистка обыграла третью ракетку Франции.

В матче первого круга тура Ястремская одолела представительницу Франции Ализе Корне со счетом 7:5, 6:1.

Так, в первом гейме украинке пришлось приложить максимум усилий, чтобы вырвать победу на своей подаче. Однако в третьем гейме она позволила Корне сделать первый брейк матча.

В шестом гейме Даяна сумела сделать счет ничейным (3:3). А вот в конце сета она оформила еще один брейк и реализовала сетбол после двойной ошибки француженки.

Во второй партии Ястремская повела с брейком 3:1. А в шестом гейме теннисистка сумела взять вторую подачу Корне. Даяна подавала на матч при счете 5:1 и уверенно завершила партию в свою пользу.

Отметим, что это была первая встреча теннисисток. В то же время для Дайаны это шестая победа, которую она одерживает над теннисистками из Франции.

Таким образом Ястремская вышла во второй раунд турнира WTA-500 Chicago Fall Tennis Classic.

В следующем раунде украинка впервые встретится с седьмой сеяной и 18-й ракеткой мира из Бельгии Элисе Мартинес.

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