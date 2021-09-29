45 — это лишь первый тайм: Зеленский поздравил Шевченко с днем рождения

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с 45-летием экс-тренера сборной Украины по футболу Андрея Шевченко.

В социальных сетях глава государства отметил достижения звезды Милана и киевского Динамо, как игрока и наставника национальной команды Украины.

— Он вошел в топ-100 лучших игроков XX века. Он творил чудеса на поле под номером 7, а в новейшей истории нашего футбола стал номером один. Первый украинец, который выиграл Лигу чемпионов. Первый украинец, который во времена независимости получил Золотой мяч. А как тренер — первый, кто вывел сборную Украины в плей-офф чемпионата Европы. Андрей Шевченко. Для молодого поколения игроков — Андрей Николаевич. Для обычных болельщиков — просто Шева, — отметил Зеленский.

Он добавил, что Шевченко исполняется 45 лет, а в футболе — это лишь первый тайм.

— Желаю, чтобы и в дальнейшая игра была так же полна успехов, складывалась в твою пользу, а следовательно — на радость всем нам и во славу всей Украины, — пожелал президент.

Андрей Шевченко — самый титулованный футболист в истории независимой Украины. Он защищал цвета киевского Динамо, итальянского Милана и лондонского Челси.

Он стал первым украинцем, кто выиграл Лигу чемпионов, а в 2004 году он завоевал Золотой мяч.

Шевченко возглавлял сборную Украины по футболу в 2016-2021 годах, которую с первого места вывел в финальную часть Евро-2020. Непосредственно на чемпионате Европы по футболу сине-желтые под его руководством дошли до четвертьфинала турнира.

Источник: Владимир Зеленский