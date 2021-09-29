В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов-2021/2022 французский ПСЖ обыграл английский Манчестер Сити со счетом 2:0 на стадионе Парк де Пренс в Париже.

Одним из героев встречи стал знаменитий нападающий ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси.

Уже на 8-й минуте поединка парижане отличились голом благодаря нападающему Идриссу Гайе. Он забил мяч в сетку ворот англичан мощным ударом с 8 метров.

До окончания первого тайма Манчестер Сити вполне мог забить гол. Однако в течение одной атаки хозяев дважды сыграла перекладина после ударов Рахима Стерлинга и Бернарду Силвы.

После перерыва, на 74-й минуте, аргентинец Лионель Месси забил дебютный гол за ПСЖ и удвоил преимущество команды.

В следующем туре ПСЖ проведет домашний поединок с немецким РБ Лейпциг, а Манчестер Сити сыграет в гостях против бельгийского Брюгге.

Отметим, что один из лидеров сборной Украины Александр Зинченко за горожан не смог играть из-за травмы. Более того, из-за этого он не поможет национальной команде в октябрьских матчах отбора к чемпионату мира-2022.

В то же время в параллельном матче ЛЧ Шахтер сыграл вничью с Интером — 0:0. Горняки заставили отбиваться чемпиона Италии, однако так и не смогли открыть счет.