Украинский боксер Александр Хижняк стал лучшим боксером 2021 года по версии Международной ассоциации любительского бокса (AIBA).
Ассоциация также признала лучшим тренером Александра Хижняка — это тренер и отец Хижняка младшего.
Соответствующие сертификаты Хижняки получили по случаю Международного дня бокса.
2021 год стал успешным для Александра Хижняка. Летом он дебютировал на Олимпийских играх-2020 в японском Токио.
Украинец стал серебряным призером Олимпиады в соревнованиях по боксу среди мужчин в весовой категории до 75 кг.
Сейчас Хижняку 26 лет. Он является заслуженным мастером спорта Украины, на его счету ряд наград.
В 2015 году он получил бронзовую медаль на Европейских играх в Баку. В 2017 году — два золота на чемпионате мира и Чемпионате Европы.
Европейские игры-2019 года по Минске принеси Хижняку еще одну золотую награду.
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Источник: Федерация бокса Украины
Фото: Федерация бокса Украины