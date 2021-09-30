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Факты / Спорт
Людмила Богданова |

Хижняк стал лучшим боксером года по версии AIBA

Хижняк стал лучшим боксером года по версии AIBA

Украинский боксер Александр Хижняк стал лучшим боксером 2021 года по версии Международной ассоциации любительского бокса (AIBA).

Ассоциация также признала лучшим тренером Александра Хижняка — это тренер и отец Хижняка младшего.

Соответствующие сертификаты Хижняки получили по случаю Международного дня бокса.

2021 год стал успешным для Александра Хижняка. Летом он дебютировал на Олимпийских играх-2020 в японском Токио.

Украинец стал серебряным призером Олимпиады в соревнованиях по боксу среди мужчин в весовой категории до 75 кг.

Сейчас Хижняку 26 лет. Он является заслуженным мастером спорта Украины, на его счету ряд наград.

В 2015 году он получил бронзовую медаль на Европейских играх в Баку. В 2017 году — два золота на чемпионате мира и Чемпионате Европы.

Европейские игры-2019 года по Минске принеси Хижняку еще одну золотую награду.

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Источник: Федерация бокса Украины

Фото: Федерация бокса Украины

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