Ничья, которая оставляет обе команды в беде: обзор СМИ после матча Шахтер — Интер

Донецкий Шахтер расписал ничью с миланским Интером в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/22. Игра состоялась в Киеве на НСК Олимпийский и завершилась со счетом 0:0.

Факты ICTV собрали обзор итальянской прессы после очередной дуэли горняков и нерадзурри.

Интер транжирит моменты в Украине, но все же играет вничью

La Gazzetta dello Sport

Издание отмечает, что команды третью подряд очную игру играют с ничейным счетом 0:0, а также увлекается сейвами голкипера горняков Андрея Пятова на последних минутах матча.

Очередная ничья с Шахтером значит для нерадзурри шаг назад с точки зрения игры и результата. Двух ударов по воротах Шахтера в конце матча недостаточно, чтобы окрасить этот футбольный вечер.

Интер играл без тактических изменений, тогда как Шахтер постоянно наращивал обороты, что препятствовало гостям адаптироваться. В этом плане нерадзурри были разгромлены, Дамфрис и Димарко были бессильны против агрессивных фланговых защитников Де Дзерби. После удара Додо только чудо в виде Шкриняра оставило ворота Интера на замке.

Индзаги до конца игры непонятным образом не менял рисунок игры Интера, который был, вероятно, доволен тем, что происходило на поле.

Де Дзерби останавливает Индзаги

Tuttosport

Матч между донецким Шахтером и Интером завершился нулями. Это как галстук, который никому не нужен. Де Дзерби и Индзаги остаются дружески сидеть в нижней части турнирной таблицы группы D, имея лишь одно очко.

— Ребята Де Дзерби начали мощно, сразу задав замечательный темп игре, но нерадзурри смогли выйти из-под опеки и несколько раз перетянуть одеяло на себя, создав самые вкусные моменты.

Игра была сбалансированной, хозяева контролировали мяч, но именно нерадзурри смогли создать лучшие моменты: Барелла в первом тайме попал в перекладину, а в конце игры удары Корреа и Де Врея были парированы сейвами вратаря Пятова.

Очко, которое оставляет Де Дзерби и Индзаги в беде

Corriere della Sera

Интер в Лиге чемпионов — это противоречие, которое сводится к минимуму и забирает выстраданный балл из поля Шахтера. Групповая таблица оставляет дверь открытой для всех, но третья подряд 0:0 против украинцев — это фотофакт двух матчей с прошлого сезона. Все это привносит странное ощущение беспокойства.

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Команда Индзаги имела четыре потерянных чистых шансы в не зрелищном матче, в котором их часто забивал в тупик бойкий соперник. Спешка, тревога, отсутствие хладнокровия, упущенные моменты — это ошибки, за которые в Европе дорого платят.

Шахтер контролировал игру, Интер создал лучшие моменты, которыми не воспользовался. В конце игры он мог брать три очка, но удары Корреа и де Врея не стали угрозой перед монументальной вратарем хозяев Пятовым.

Лучшие моменты матча Шахтер — Интер вы можете посмотреть в видеообзоре встречи на сайте Факты ICTV.

Фото: ФК Шахтер

Источник: La Gazzetta dello Sport, Tuttosport, Corriere della Sera