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Факты / Спорт
Марія Степанюк |

Ничья, которая оставляет обе команды в беде: обзор СМИ после матча Шахтер — Интер

Шахтар Інтер

Донецкий Шахтер расписал ничью с миланским Интером в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/22. Игра состоялась в Киеве на НСК Олимпийский и завершилась со счетом 0:0.

Факты ICTV собрали обзор итальянской прессы после очередной дуэли горняков и нерадзурри.

Интер транжирит моменты в Украине, но все же играет вничью

  • La Gazzetta dello Sport

Издание отмечает, что команды третью подряд очную игру играют с ничейным счетом 0:0, а также увлекается сейвами голкипера горняков Андрея Пятова на последних минутах матча.

Очередная ничья с Шахтером значит для нерадзурри шаг назад с точки зрения игры и результата. Двух ударов по воротах Шахтера в конце матча недостаточно, чтобы окрасить этот футбольный вечер.

Интер играл без тактических изменений, тогда как Шахтер постоянно наращивал обороты, что препятствовало гостям адаптироваться. В этом плане нерадзурри были разгромлены, Дамфрис и Димарко были бессильны против агрессивных фланговых защитников Де Дзерби. После удара Додо только чудо в виде Шкриняра оставило ворота Интера на замке.

Обзор итальянской прессы после матча Шахтер — Интер от 29.09.2021

Индзаги до конца игры непонятным образом не менял рисунок игры Интера, который был, вероятно, доволен тем, что происходило на поле.

Де Дзерби останавливает Индзаги

  • Tuttosport

Матч между донецким Шахтером и Интером завершился нулями. Это как галстук, который никому не нужен. Де Дзерби и Индзаги остаются дружески сидеть в нижней части турнирной таблицы группы D, имея лишь одно очко.

— Ребята Де Дзерби начали мощно, сразу задав замечательный темп игре, но нерадзурри смогли выйти из-под опеки и несколько раз перетянуть одеяло на себя, создав самые вкусные моменты.

Обзор итальянской прессы после матча Шахтер — Интер от 29.09.2021

Игра была сбалансированной, хозяева контролировали мяч, но именно нерадзурри смогли создать лучшие моменты: Барелла в первом тайме попал в перекладину, а в конце игры удары Корреа и Де Врея были парированы сейвами вратаря Пятова.

Очко, которое оставляет Де Дзерби и Индзаги в беде

  • Corriere della Sera

Интер в Лиге чемпионов — это противоречие, которое сводится к минимуму и забирает выстраданный балл из поля Шахтера. Групповая таблица оставляет дверь открытой для всех, но третья подряд 0:0 против украинцев — это фотофакт двух матчей с прошлого сезона. Все это привносит странное ощущение беспокойства.

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Команда Индзаги имела четыре потерянных чистых шансы в не зрелищном матче, в котором их часто забивал в тупик бойкий соперник. Спешка, тревога, отсутствие хладнокровия, упущенные моменты — это ошибки, за которые в Европе дорого платят.

Обзор итальянской прессы после матча Шахтер — Интер от 29.09.2021

Шахтер контролировал игру, Интер создал лучшие моменты, которыми не воспользовался. В конце игры он мог брать три очка, но удары Корреа и де Врея не стали угрозой перед монументальной вратарем хозяев Пятовым.

Лучшие моменты матча Шахтер — Интер вы можете посмотреть в видеообзоре встречи на сайте Факты ICTV.

Фото: ФК Шахтер

Источник: La Gazzetta dello Sport, Tuttosport, Corriere della Sera

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