Молдавский Шериф уже во второй раз в текущем розыгрыше Лиги чемпионов сотворил сенсацию и ошарашил футбольный мир.

В первом туре группового этапа команда из Тирасполя уверенно обыграла Шахтер со счетом 2:0, а во втором раунде нанесла сногсшибательный удар на Сантьяго Бернабеу по мадридскому Реалу, одолев именитый клуб 2:1.

Создателем футбольного чуда стал украинский тренер Юрий Вернидуб, который ранее был у руля луганской Зари.

После этапа карьеры в Заре украинские болельщики хотели его видеть в киевском Динамо или донецком Шахтере, но эти клубы сделали ставки на иностранных специалистов. Поэтому Вернидуб вынужден был ехать работать за границу.

Сделал из луганчан “мужиков”

Юрию Вернидубу 55 лет, а родом он из Житомира. Как игрок он выступал за запорожский Металлург, немецкий Хемницер, запорожский Торпедо и питерский Зенит.

После завершения карьеры игрока в 2000 году он начал работать в тренерском штабе запорожского Металлурга.

В 2010 году Вернидуб оказался в луганской Заре как помощник тренера, а в 2012 году стал у руля луганчан. Сначала он спас клуб от понижения в классе, а потом сделал из Зари крепкий орешек, который регулярно выступает в еврокубках. Именно при его тренерстве футболисты Зари получили прозвище мужики. Он учил своих игроков проявлять профессионализм и настоящий мужской характер.

Под его руководством команда в 2016 году вышла в финал Кубка Украины, где уступила донецкому Шахтеру. В Украине его дважды признавали лучшим тренером года.

В 2019 году руководство луганского клуба решило расторгнуть контракт со специалистом после того, как команда заняла пятое место в УПЛ.

Из-за своей позиции Вернидуб отказался работать в России. Тренер неоднократно подчеркивал, что для него это страна агрессор и фактор войны в Донбассе. После Зари он год проработал в солигорском Шахтере, а в 2020 году переехал в тираспольский Шериф.

Поверил в Малиновского и Караваева

Сейчас украинский полузащитник Руслан Малиновский один из ключевых игроков итальянской Аталанты. В прошлом сезоне он стал лучшим ассистентом в Серии А. Когда на универсальном левше с мощным ударом поставили крест в Шахтере, Вернидуб сменил его позицию на поле и Руслан заиграл.

Похожая история и с защитником Александром Караваевым, которого Заря отпустила в турецкий Фенербахче. Сейчас футболист постоянный игрок в составе сборной Украины и киевского Динамо.

Читайте Шериф Вернидуба сенсационно обыграл Реал в Лиге чемпионов

А вот самый крупный трансфер и гордость Вернидуба — это то, как наставник прокачал молодого и перспективного голкипера Андрея Лунина до уровня мадридского Реала. Галактикос выложили за его переход €8,2 млн, что является рекордным трансфером для луганского клуба.

Подарок для внука и ответ Кюйту

Вернидуб сотворил сенсацию еще в августе, когда впервые вывел Шериф в групповой этап Лиги чемпионов. В плей-офф его подопечные обыграли загребское Динамо.

Такому успеху молдавского клуба обрадовались не все. Легенда Ливерпуля Дирк Кюйт в эфире нидерландского телеканала RTL 7 заявил, что таким командам, как Шериф нечего делать в Лиге чемпионов.

После победы над Шахтером и Реалом Вернидуб смог ответить бывшему игроку сборной Нидерландов.

— Я уже говорил, что Дирк Кюйт поторопился со своими словами. Мы там, где должны быть. Шериф это заслужил, — сказал Вернидуб.

После жеребьевки, когда стало известно, что Шериф встретится с Реалом, внук Вернидуба попросил его привезти футболку звезды сливочных Луки Модрича. С презентом помог голкипер Андрей Лунин.

Наставник рассказал, что украинский вратарь договорился с хорватским хавбеком и тот передал свою джерси для внука Вернидуба.

Историческая победа над Реалом

Шериф демонстрирует невероятный показатель для команды, состав которой обновили в начале лета на 70%. Несмотря на это тираспольский клуб прошел квалификацию с первого раунда, выиграв шесть из восьми матчей, в которых забил 14 мячей и пропустил всего два.

На старте группового этапа Шериф одержал историческую победу над Шахтером, а после победы во втором туре в Мадриде заставил говорить о себе весь футбольный мир.

По данным портала Transfermarkt, некоторые игроки мадридского Реала стоят больше, чем весь состав Шерифа, который считали случайностью в этом турнире.

Против Реала на поле (ни в стартовом составе, ни выходы на замену — Ред.) не было ни одного молдавского футболиста, поскольку ведущие роли за легионерами из Бразилии, Греции и Колумбии.

Обыграв королевский клуб, Вернидуб стал вторым украинским специалистом после Валерия Лобановского, которому это удалось.