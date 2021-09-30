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Факты / Спорт
Марія Степанюк |

Где смотреть матч Заря — Рома в Лиге конференций

Віктор Скрипник

Луганская Заря встретится с римской Ромой в рамках матча второго тура группового этапа Лиги конференций УЕФА сезона-2021/22. Игра состоится 30 сентября в Запорожье на стадионе Славутич-Арена.

Начало матча в 19.45 по киевскому времени.

Где смотреть Заря — Рома?

Отечественные болельщики могут посмотреть игру в прямом эфире на платформе MEGOGO на канале MEGOGO Футбол 1.

В повторе игру можно будет посмотреть 1 октября в 10.00 на MEGOGO Футбол 1.

Это будет первая очная встреча команд в истории. В последних матчах чемпионата Украины Заря одержала две победы: над Днепром-1 (4:0) и одесским Черноморцем (3:0), а Рома в чемпионате Италии одолела Удинезе 1:0, но уступила в римском дерби Лацио 2:3.

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В первом туре Лиги конференций Рома разгромила болгарский ЦСКА из Софии со счетом 5:1, а Заря неожиданно уступила норвежскому клубу Буде-Глимт (3:1).

В турнирной таблице квартета С Рома идет первой, имея в активе три очка, столько же у норвежского Буде-Глимт, который идет следом. Заря и ЦСКА пока очков не набрали и занимают третье и четвертое места соответственно.

Фото: FC Zorya

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