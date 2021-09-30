В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов-2021/2022 Манчестер Юнайтед сумел обыграть Вильярреал со счетом 2:1. Принес команде на последних минутах победу Криштиану Роналду, который установил очередной рекорд.

Первый тайм был достаточно спокойным, хотя и были яркие моменты. Данджума имел шансы открыть счет, однако вратарь манкунианцев не поступился и в течение игры был на высоте.

На 53-й минуте гости все-таки вырвались вперед благодаря мощному голу Пако Алькасера. Но Манчестер Юнайтед, придя в себя, достаточно быстро отыгрался.

Алекс Теллес идеально забил мяч в дальний угол Вильярреала после передачи Фернандеша со штрафного.

В дополнительное время, на 95-й минуте, отличился голом Роналду, который и принес окончательную победу команде. Этот сезон для бомбардира является 19-м в Лиге чемпионов.

Таким образом Манчестер Юнайтед занимает третье место в своей группе с 3 очками. В то же время Вильярреал расположился на четвертом, имея на счету один балл.

Отметим, что для 36-летнего Роналду этот поединок стал 178-м в рамках Лиги чемпионов. Он побил рекорд по количеству сыгранных матчей на турнире.

Игрок вышел на первое место, опередив испанского экс-вратаря мадридского Реала и Порту — Икера Касильяса.

В общем Роналду сыграл за Манчестер Юнайтед в ЛЧ 54 матча, за Реал — 101, а за Ювентус — 23. В активе знаменитого бомбардира 136 голов в Лиге чемпионов.

Более того, гол в ворота Вильярреала — это 41-й победный и рекордный гол для португальца в Лиге чемпионов.

Напомним, что 31 августа Роналду вернулся в Манчестер Юнайтед. 36-летний футболист подписал контракт с клубом на два сезона с возможностью продления еще на год.

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