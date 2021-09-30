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Марія Степанюк |

Зимняя Олимпиада-2022 в Пекине пройдет без иностранных болельщиков — МОК

Томас Бах - президент МОК

Зимние Олимпийские игры-2022 и Паралимпийские игры-2022 в Пекине пройдут без иностранных болельщиков.

Такое решение приняли Международный олимпийский комитет (МОК) и Международный паралимпийский комитет (МПК) во время заседания Исполнительного комитета.

Билеты на соревнования поступят в продажу, но только для лиц, проживающих на материковой части Китая.

— Конкретные требования по мерам противодействия Covid-19 для зрителей материкового Китая и детали оформления билетов будут опубликованы после окончательной доработки, — говорится в заявлении пресс-службы МОК.

Иностранные журналисты, освещать спортивное событие, должны будут ежедневно сдавать тесты на коронавирусную инфекцию.

Согласно постановлению МОК, участники соревнований, которые не прошли полную вакцинацию, по прибытии в Пекин три недели будут находиться на карантине.

Зимняя Олимпиада-2022 в Пекине состоится с 4 по 20 февраля. Самые ожидаемые соревнованиями на этих Играх станет хоккейный турнир, ведь впервые за восемь лет в нем примут участие звезды Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: Olympics

Фото: Depositphotos

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