Легендарного форварда сборной Бразилии и клуба Сантос — Пеле (Эдсон Арантес ду Насименто) выписали из медицинского учреждения, где он почти месяц находился в реанимации.

Трехкратный чемпион мира по футболу после выписки из клиники в Сан-Паулу написал в соцсети трогательное сообщение, где рассказал, что рад вернуться домой.

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— Я очень счастлив вернуться домой. Хочу поблагодарить всю команду больницы Альберта Эйнштейна, которая сделала мое пребывание приятным, предоставив гуманный и очень ласковый прием, — написал футболист.

Также Пеле поблагодарил всех болельщиков, которые со всего мира поддерживали его.

Однако бывшему нападающему сборной Бразилии предстоит пройти еще курс химиотерапии. Медики оценивают состояние его здоровья как удовлетворительное.

18 сентября экс-игрок сборной Бразилии Пеле оказался в реанимации. Его повторно госпитализировали из-за обострения кислотного рефлюкса — заболевание, вызывающее изжогу из-за обратного оттока желудочной кислоты в пищевод.

В начале сентября 80-летнему бразильцу удалили опухоль толстой кишки. После чего он остался в больнице для дальнейшего наблюдения.

Отметим, что Пеле считается одним из лучших футболистов в истории. Он помог сборной Бразилии завоевать чемпионство мира в 1958, 1962 и 1970 годах.

К сентябрю этого года он был лучшим бомбардиром в Южной Америке- на его счету 77 голов. Впоследствии его рекорд сумел побить звездный игрок ПСЖ Лионель Месси — 79 мячей.