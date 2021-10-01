После матчей второго тура еврокубков Украина набрала всего один балл. Это очко принесла ничья донецкого Шахтера с итальянским Интером в Лиге чемпионов.

Еще два украинских клуба потерпели сокрушительные поражения: киевское Динамо крупно проиграло мюнхенской Баварии в Лиге чемпионов (0:5), а луганская Заря потерпела фиаско от римской Ромы (0:3) в Лиге конференций.

Таким образом, Украина продолжает оставаться на 11 позиции в таблице коэффициентов УЕФА с пятилетней суммой баллов 30.600.

Подытоживая два сыгранных тура в еврокубках, на троих в шести матчах украинские клубы забили всего один мяч, и тот оказался голом престижа луганчан в ворота норвежского Буде-Глимт.

В топ-10 таблицы произошли изменения: Россия обогнала Шотландию и вышла на девятое место. Это произошло благодаря победе питерского Зенита над шведским Мальме в Лиге чемпионов, а также сенсационной победе Спартака над Наполи (3:2). Очки потерял только московский Локомотив, который проиграл Лацио (0:2).

Интересно, что молдавский Шериф, который возглавляет украинский специалист Юрий Вернидуб, после сенсационной победы над мадридским Реалом поднял Молдову в топ-4 лучших ассоциаций в сезоне. В копилку молдавской федерации Шериф уже набрал 15 очков — больше чем любой другой клуб Европы.

Текущий рейтинг влиять на распределение путевок в еврокубки в сезоне-2023/24. Прямое попадание в стадии группового этапа дает лишь стартовые десять позиций рейтинга. Если Украина финиширует во второй десятке, то ее представители вынуждены будут пробираться в групповой этап ЛЧ через квалификацию.

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Фото: FC Shakhtar