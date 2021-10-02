Американская Национальная женская футбольная лига (NWSL) решила отменить все матчи, которые должны были состояться в эти выходные, из-за секс-скандала с участием тренера Пола Райли. Наставника обвиняют в домогательстве и изнасиловании.

В одном из интервью две футболистки, которых тренировал Райли, заявили, что 58-летний тренер принуждал их к интиму во время его работы в нескольких лигах и командах, начиная с 2010 года.

Более того, по словам спортсменок, наставник заставлял девушек целоваться друг с другом.

Также они сообщили, что тренер якобы насиловал спортсменок более 10 лет. В то же время сам Райли обвинения отрицает.

— У меня никогда не было секса с этими игроками и не было сексуальных домогательств по отношению к ним, — заявил футбольный тренер.

Между тем 30 сентября Пола Райли уволили, а американская Федерация футбола прекратила его тренерскую лицензию.

В то же время в лиге взяли перерыв. Также решили открыть анонимную горячую линию, на которую футболистки, команда и персонал смогут отправлять сообщения о любых проблемах и подобных ситуациях.

Также в конце августа появились информация, что в Штатах будут судить порноактера Рона Джереми. Прокуратура Лос-Анджелеса обвиняет порнозвезду в сексуальном домогательстве и изнасиловании.

В частности, 68-летнюю звезду фильмов для взрослых обвиняют в 12 изнасилованиях, семи принудительных оральных совокуплениях, нескольких домогательствах к женщинам во время сна.

Сам Джереми отрицает все обвинения. Заседание суда должно состояться 12 октября. Актеру грозит 30 лет тюрьмы.