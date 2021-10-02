Кличко пообещал поспособствовать проведению реванша между Усиком и Джошуа в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко пообещал приложить все усилия, чтобы реванш между Александром Усиком и Энтони Джошуа состоялся именно в украинской столице.

Об этом он заявил в комментарии на одном из телеканалов.

– Это сложный вопрос. Это вопрос переговоров, но мы приложим все усилия для того, чтобы он, если и прошел – то именно в Киеве, – сказал Кличко.

По словам градоначальника, бой должен состоятся самое позднее через восемь месяцев.

Он также напомнил, что у Усика есть действующий контракт с промоутерской компанией К2 Promotions, которая основана братьями Кличко в 2005 году.

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Напомним, в ночь на 26 сентября Усик стал новым чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBF, IBO.

Украинец единогласным решением судей одолел Джошуа со счетом 117:112, 116:112 и 116:112.

В заключительном, двенадцатом, раунде в последние 20 секунд Усик был близок, чтобы отправить Джошуа в нокаут, но Энтони спасли канаты и финальный гонг.