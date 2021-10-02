На чемпионате мира-2021 по марафону в Питешти (Румыния) украинская каноистка Людмила Бабак второй раз подряд завоевала золотую награду.

Украинка успешно преодолела длинную дистанцию ​​на 15,4 км за 1:21.01,532. Она обогнала представительниц Венгрии — Софию Кисбан и Беларуси — Ольгу Климову.

Отметим, что на чемпионатах мира в 2019 и 2021 годах Бабак также завоевала по две золотые награды. Это и позволило спортсменки з Украины стать шестикратной чемпионкой мира.

Накануне девушка на соревнованиях в Румынии первой преодолела дистанцию ​​3,4 км с двумя перебежками за 18.32:93.

Кроме того, еще одну медаль принесла Украине другая каноистка Екатерина Безнюк. Она стала третьей в соревнованиях юниоров на дистанции 11,8 км.

Ранее на чемпионате мира по гребле на каноэ в Копенгагене украинки завоевали бронзу. Людмила Лузан, Елена Цыганкова, Юлия Колесник и Анастасия Четверикова финишировали третьими с результатом 1.49,79.

Стоит добавить, что Лузан на этих соревнованиях выиграла сразу три награды. Ранее ни одному украинскому каноисту не удавалось этого сделать.

Так в соревнованиях по каноэ-одиночке Людмила выиграла бронзовую награду, а вместе с Анастасией Четвериковой — золото.

Фото: ФКУ