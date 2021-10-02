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Анастасія Рогожінська |

Усвоил урок: Джошуа о поражении от Усика в бою за чемпионские титулы

Усвоил урок: Джошуа о поражении от Усика в бою за чемпионские титулы

Знаменитый британец Энтони Джошуа прокомментировал свое поражение от украинца Александра Усика в бою за чемпионские титулы WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе.

Джошуа заявил, что уже пересмотрел свой поединок и проанализировал подготовку к ней.

— Я обнаружил свои ошибки и усвоил урок. Спасибо за лайки. Не беспокойтесь обо мне. Мой дух силен, — написал боец.

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Публикация от Anthony Joshua (@anthonyjoshua)

В ночь на 26 сентября Александр Усик преодолев Джошуа, стал новым обладателем четырех титулов чемпиона мира.

Поединок прошел в Лондоне и продолжался все 12 раундов. Встреча завершилась единогласным победой украинца по решению судей.

Тогда же Усик прокомментировал свою победу и признался, что бой прошел именно так, как он планировал. После того как Усик приехал на родину, он заявил, что повезет чемпионские пояса к себе домой в Крым.

Более того, украинец возглавил мировой рейтинг боксеров в супертяжелом весе и значительно поднялся в списке лучших боксеров мира независимо от веса.

Мировые звезды бокса поздравили Усика с победой. В частности, экс-чемпионы мира Леннокс Льюис и Энди Руис.

В то же время легендарный экс-чемпион мира Майк Тайсон раскритиковал бой, заявив, что это был неудачный день. А Тайсон Фьюри признался, что его задел сенсационный триумф новоиспеченного чемпиона мира.

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Фото: Getty Images

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