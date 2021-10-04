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Дмитро Кудрявцев |

Динамо в домашнем матче сыграло вничью с Шахтером

Шахтар - Динамо

В воскресенье, 3 октября киевское Динамо сыграло в 10-м туре чемпионата Украины с донецким Шахтером.

Составы:

Динамо: 1.Бущан — 94.Кендзера, 34.Сирота, 25.Забарный, 20.Караваев — 5.Сидорчук (К), 10.Шапаренко — 15.Цыганков, 29.Буяльский, 14.де Пена — 22.Витиньо.

Запасные: 71.Бойко, 13.Шабанов, 17.Леднев, 18.Андриевский, 19.Гармаш, 24.Тымчик, 73.Шкурин, 89.Супряга, 99.Антюх.

Шахтер: Пятов, 2.Додо, 4.Кривцов, 5.Марлон, 6.Степаненко, 7.Майкон, 11.Марлос, 19.Соломон, 21.Алан Патрик, 22.Матвиенко, 38.Педриньо.

Запасные: 81.Трубин, 8.Маркос Антонио, 14.Тете, 20.Мудрик, 25.Судаков, 26.Конопля, 44.Корниенко, 45.Сикан, 77.Бондарь.

Обе команды создавали хорошие моменты у ворот друг друга, однако забить не смогли ни одни, ни вторые.

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