Гвардиола среди фигурантов Pandora Papers: что скрывает тренер Манчестер Сити

Главный тренер английского Манчестер Сити Хосеп Гвардиола стал одним из фигурантов Pandora Papers — расследовании Международного консорциума журналистов-расследователей о возможной причастности мировых лидеров и известных лиц к оффшорным схемам.

Испанское издание El Pais отмечает, что один из самых известных футбольных менеджеров имел счет в княжестве Андорра до 2012 года. Затем он воспользовался налоговой амнистией в Испании, которая была введена консервативным правительством тогдашнего премьер-министра Мариано Рахоя, чтобы упорядочить свою финансовую ситуацию.

В расследовании также говорится, что Гвардиола указан как законный представитель панамской компании Repox Investments. Она была создана в феврале 2007 года — за четыре месяца до того, как каталонского специалиста назначили на должность тренера в Барселона Б.

Налоговый советник Гвардиолы Луис Оробит объяснил, что существование компании Repox Investments не имеет ничего общего ни с футбольным клубом Барселона, ни с бизнес-интересами Гвардиолы.

Де-факто создание Repox Investments было инициативой банка Андорры, чтобы защитить лицо тренера как владельца банковского счета. Гвардиола стал владельцем счета в банке Андорры с момента переезда в Катар в 2003 году.

Аль-Ахли платил испанцу более €2 млн за сезон, а именно в андоррском банке хранилась его заработная плата.

Решение открыть счет в Андорре было связано с невозможностью получить вид на жительство в той стране, где он не будет платить налоги. Тогда Гвардиола решил хранить зарплату в Андорре — стране с более благоприятным фискальным режимом, где ему не нужно было бы платить никаких налогов.

Оробит добавил, что его клиент лишь использовал счет в Banca Privada d’Andorra (BPA) для внесения заработной платы, когда был в катарском клубе Аль-Ахли, где он играл в период с 2003 по 2005 года. А когда Пеп воспользовался налоговой амнистией, то заплатил 10% сбора из $500 тыс.

Repox Investments не вела никакой фактической деятельности и служила подставной компанией, чтобы скрыть истинного владельца средств в Андорре.

Pandora Papers — это самая большая коллаборация журналистов-расследователей за всю историю, которая раскрывает тайны 35 нынешних и бывших президентов, премьер-министров и монархов и более 330 чиновников и публичных лиц в более чем 90 странах мира.

Более 600 журналистов из 117 стран мира в течение года исследовали 11,9 млн конфиденциальных файлов.

Источник: El Pais