Правда в нашей стране никому не нужна: Петраков о невызове Малиновского

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины по футболу Александр Петраков прокомментировал решение не вызывать хавбека итальянской Аталанты Руслана Малиновского в лагерь национальной команды.

— Вся страна не может спать, обсуждают только Малиновского — какой подонок Петраков, он должен позвонить, извиниться, на колени стать и тому подобное. Я уже все сказал в Большом футболе, всю правду. Но правда в нашей стране никому не нужна. Меня уже здесь научили и сказали — в нашей стране говорить правду нельзя. Больше мне нечего добавить, — сказал Петраков.

Лидер сборной Украины Руслан Малиновский не попал в список футболистов, которых Петраков вызвал на октябрьские матчи в отборе к чемпионату мира-2022.

Конфликт Малиновского и Петракова

После матча с Казахстаном и Францией Петраков рассказал, что Малиновский обиделся на него за то, что остался в запасе на игру.

Позже специалист заявил, что Руслан не захотел оставаться в лагере сборной на товарищескую игру против команды Чехии.

Сам игрок опроверг слова Петракова и заявил, что не обижался на него. А лагерь сборной оставил только после того, как отпросился у тренера, который разрешил ему уехать.

— После информации, большая группа игроков возвращается в свои клубы, я спросил, могу ли я уехать. На что получил ответ: Хочешь — езжай. Это не было демаршем, я спросил разрешения и поблагодарил тренера, что он мне разрешил, — написал Малиновский в Instagram.

Малиновский попал в символическую сборную сентября в Серии А и стал единственным представителем бергамасков в команде месяца.

В сентябре Руслан провел четыре матча за Аталанту, в которых отметился одним голом и результативной передачей.

Между тем, в ряды сине-желтых Петраков довызвал футболиста Динамо Артема Шабанова.

Фото: УАФ