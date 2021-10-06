Олимпийский чемпион Токио-2020 по греко-римской борьбе Жан Беленюк сообщил, что раздумывает над тем, чтобы выставить свое золото с Игр на аукционе.

Об этом решении спортсмен сообщил в социальных сетях, прикрепив фото с завоеванной медалью.

— Друзья, хочу сделать доброе дело! Очень многие уже сделали фото с моей золотой медалью, которую я привез из Токио. Она — честь и гордость нашей страны, и я благодарен Богу и команде, что именно мне удалось привезти единственную золотую медаль для Украины, — написал Жан.

Беленюк добавил, что хочет, чтобы эта медаль принесла пользу, а не просто лежала на полке.

— Думаю провести аукцион и продать ее, а все вырученные деньги, передать на благотворительную помощь больным детям, — отметил борец.

В комментариях к публикации спортсмена пользователи разделились в мнениях: одни уверяют борца не делать этого, ведь медаль одна и советуют создать фонд помощи онкобольным детям, а другие — поддерживают такое решение Жана и пишут, что медаль — это лишь кусок металла.

Жан Беленюк стал единственным украинским спортсменом, кто завоевал золотую медаль на летних Олимпийских играх-2020 в Токио.

В решающем поединке он одолел представителя Венгрии Виктора Льоринца со счетом 5:1.

В медальном зачете Токио украинцы заняли 44-е место, с одним золотом, шестью серебряными наградами и двенадцатью бронзовыми медалями.