Сборная Италии встречалась с командой Испании в рамках матча 1/2 финала дивизиона А в Лиге наций сезона-2021/22. Игра состоялась в Милане на стадионе Джузеппе Меацца и закончилась со счетом 1:2.

На первых минутах преимущество на поле взяли испанцы. Было несколько опасных моментов. В частности, Кьеза пытался пробить со средней дистанции низом в левый угол, но Симон спасал команду.

Затем Бастони также пробивал с дистанции. Однако получилось довольно слабо, и Симон снова забрал мяч в руки.

На 13-й минуте был волнующий момент. Алонсо влетел в свободную зону на левом краю штрафной и забил пас под удар Оярсабалю. Тогда же Микель пробил с 16 метров, но безуспешно.

Через четыре минуты Ферран Торрес забивает первый гол. Сначала Алонсо запустил передачу на Оярсабаля, а тот прострелил с левого фланга в центр штрафной. Торрес забил точно в правый угол.

После этого момента началась настоящая адская игра. Испанцы атаковали хозяев поля как могли.

Между тем Алонсо шокировал Доннарумма мощным ударом от левого фланга штрафной, голкипер даже выпустил мяч из рук, но Бонуччи в последний момент вынес его с линии ворот.

На 35-й минуте произошло чудо у итальянцев. Бернардески вошел на край штрафной и пробил в ближний угол низом, но Симон перевел мяч в штангу.

Через две минуты Гави отобрал мяч у Барелли и разогнал контратаку. Но испанец отдал передачу на левый угол штрафной, а Оярсабаль пробил низом точно в руки Доннарумма.

На 42-й минуте итальянцы, которые и так отстают от соперников, остались в меньшинстве. Бонуччи получил вторую желтую карточку: одну за схватку, другую — за разговоры.

После этого Ферран Торрес забил второй шикарный гол. Так, Сарабия со штафного сбросил мяч на Оярсабаля, а тот выполнил классный навес с левого края. Впоследствии Торрес головой вколотил мяч в дальний угол.

Во втором тайме произошло много замен в двух командах. Испанцы продолжали добивать хозяев поля.

Пино протащил мяч по правому флангу, выполнив потрясающую передачу в штрафной под удар Алонсо.

Тогда Маркос оказался прямо перед Доннарумма и пробил низом в правый угол, однако Джджи спас. Хиль попытался добить, но Бастони заблокировал его выстрел.

Наконец на 83-й минуте итальянцы забили свой первый гол и возродили интригу. Пино получил мяч и попытался отдать пас на последнего защитника, однако сделал это небрежно и Кьеза перехватил мяч. В завершении Федерико отдал пас на Лоренцо, а тот пробил в пустые ворота.

Испанцы начали остерегаться и чаще атаковать. Так, они уверенно катали мяч на чужой половине поля, а Италия до сих пор не провела ни одной атаки после гола.

В итоге Испания вырывает победу в Италии в матче 1/2 финала дивизиона А в Лиге наций-2021/22 со счетом 2:1.

Италия — Испания — 1:2

Голы: Пеллегрини, 83 — Ф. Торрес, 17, 45 2

Составы:

Италия: Доннарумма — Эмерсон, Бастони, Бонуччи, Ди Лоренцо — Верратти (Локателли, 58), Жоржиньо, Барелла (Калабрия, 72) — Инсинье (Кин, 58), Бернардески (Кьеллини, 46), Кьеза.

Испания: Симон — Алонсо, Пау Торрес, Ляпорт, Аспиликуэта — Гави (Роберто, 84), Бускетс, Коке (Мерино, 75) — Оярсабаль, Ф. Торрес (Пино, 49), Сарабия (Хиль, 75).