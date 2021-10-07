На матч сборной Украины по футболу против Боснии и Герцеговины, который состоится 12 октября во Львове, смогут попасть не все болельщики. Вход будет разрешен только для лиц, имеющих сертификат о вакцинации или отрицательный результат теста на коронавирус.

Об этом сообщила пресс-служба стадиона Арена Львов, где пройдет матч, с ссылкой на решение комиссии по ТЭБ и ЧС.

Организаторы матча Украина — Босния и Герцеговина ожидают до 20 тыс. болельщиков.

Перед входом на стадион Арена Львов посетители должны предъявить документы, подтверждающие личность, а также Covid-сертификат или отрицательный тест на Covid-19.

Тест на коронавирус методом ПЦР нужно сделать не позднее чем за 72 часа до старта спортивного события. Экспресс-тест на антиген — также не позднее чем за 72 ч.

Covid-сертификат должен подтверждать получение полного курса вакцинации.

Также болельщикам перед входом будут измерять температуру. Находиться на матче разрешено только в защитных масках.

Купить билеты на матч Украина — Босния и Герцеговина во Львове можно в режиме онлайн. Затем их необходимо распечатать, кто не сможет этого сделать — на территории Арены Львов будут действовать сервисные центры.

Украина встретится с Боснией и Герцеговиной в рамках отбора на Чемпионат мира-2022 12 октября.

Перед этим 9 октября на сине-желтых ждет матч против Финляндии в Хельсинки.