Украинский полузащитник футбольного клуба Днепр-1 Егор Ярмолюк вошел в рейтинг топ-60 талантливых игроков 2004 года рождения. Впервые в истории представитель Украины попал в этот перечень.

Ярмолюку всего 17 лет, но он смог покорить сердца мировых экспертов по футболу.

Между тем в издании подчеркнули сходство Ярмолюка с футболистом Вест Хэма и сборной Украины — Андреем Ярмоленко. И дело вовсе не в сходстве фамилий.

— Такой же сильный и мощный с мячом. Также может сыграть на фланге, — говорится в сообщении.

Также СМИ отмечают отличный дебют 17-летнего футболиста в молодежной сборной Украины и его статус молодого игрока, который вышел на поле в матче украинской Премьер-лиги.

— Он трудолюбивый, неутомимый полузащитник, которому можно доверить мяч, благодаря его замечательному видению поля и невероятному футбольному интеллекту, — пишет The Guardian.

Больше всего мест в списке то-60 футболистов получили представители Бразилии и Испании — по четыре.

Список Следующее поколение от The Guardian выпускают ежегодно с 2014-го. Однако именно в этом году впервые отличился украинский игрок.

В перечень попадают 60 лучших игроков определенного года по версии издания. В 2021 году в него вошли футболисты, которые родились в 2004 году.

Что известно о Ярмолюку

17-летний Егор Ярмолюк — воспитанник школы Днепр-1. Он успел уже сыграть за клуб на взрослом уровне 17 поединков и отличиться голом.

В составе молодежной сборной Украины U21 он провел четыре игры, а также успешно с голом дебютировал в матче за сборную U19.

Фото: Днепр-1