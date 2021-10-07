Впервые в истории: украинка Монзуль будет судить матч сборной Англии в отборе на ЧМ-2022

Отборочный матч на чемпионат мира-2022 между сборными Андорры и Англии впервые будет судить женская команда. Главным арбитром на поле станет украинка Екатерина Монзуль.

Также в состав судейской бригады вошли украинки Марина Стрелецкая и Светлана Грушко. Более того, за систему VAR также будет отвечать женщина — Стефани Фраппар из Франции.

Отметим, что матч мужской сборной Англии впервые в истории будет судить женщина. Поэтому это действительно исторический момент.

Противостояние между Андоррой и Англией пройдет в субботу, 9 октября. Начало встречи в 21.45 по киевскому времени.

Однако сама Монзуль не первый раз будет судить игру мужских сборных. Харьковчанка дебютировала в ноябре 2020 года. Тогда она работала на матче Лиги наций между командами Сан-Марино — Гибралтар.

Кроме того, женщина уже в марте судила матч отбора на ЧМ-2022 между Австрией и Фарерскими островами.

В этом году Монзуль вместе с француженкой Фраппар стала одной из первых женщин в истории, которые работали на матчах отбора на ЧМ.

Что известно о карьере Монзуль

Харьковчанка активно работает на матчах украинской Премьер-лиги. Она считается одной из топовых футбольных судей Украины.

В 2005 году арбитр дебютировала на отборочном матче на ЧМ-2007. Но это был бой между женскими командами Финляндии и Польши.

Впервые Екатерина судила мужской матч в 2011 году между Одессой и Крымтеплицей. Через пять лет она официально стала первой женщиной-арбитром в УПЛ.

Кроме того, Монзуль дважды в своей карьере участвовала в роли судьи на Олимпийских играх.

А вот в 2015 году она завоевала титул топ-арбитра по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IHHFS).

Напомним, что 9 октября также пройдет матч в отборе к чемпионату мира-2022 Финляндия — Украина. Поединок состоится на стадионе Олимпиаштадион в Хельсинки.