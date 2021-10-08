В четверг, 7 октября, сборная Франции встречалась с командой Бельгии в рамках матча 1/2 финала дивизиона А в Лиге наций сезона-2021/22. Поединок состоялся в Турине на стадионе Альянц Стэдиум и закончился со счетом 3:2.

На первых минутах больше времени с мячом проводили французы. Однако через несколько секунд Лукаку с правого фланга прострелил в штрафную, а Кунда в попытке выбить мяч сбросил его прямо на ногу Де Брюйне. Тогда же Кевин пытался пробить с близкого расстояния, однако Льорис фантастически парировал.

Открыть счет мог бы Мбаппе, после паса Гризманна. Но мяч просто попал в ногу Килиана.

Первые 10 минут прошли очень эффектно и быстро. Матч сразу показался мощным. Французы больше преобладали, чем бельгийцы.

Но впоследствии инициативу перехватила Бельгия и очень мощно. Янник Карраско на 37-й минуте получил передачу от Де Брюйне, сместился с левого фланга в штрафную и безумно пробил в ближний угол ворот.

Недолго бельгийцы заставили ждать повторения триумфа. На 41-й минуте Ромелу Лукаку получил классную передачу от того же Де Брюйне и шикарно пробил с острого угла.

Во втором тайме активнее играть начали игроки Франции, бельгийцы же особо не прибегали к контратаке.

Франция взялась пристально контролировать мяч после двойного поражения накануне, а Бельгия сидела в обороне.

И вот на 62-й минуте Карим Бензема забивает гол, после паса от Мбаппе. Он, находясь в окружении нескольких защитников, фантастически пробил с полуоборота точно в дальний нижний угол.

После того как Гризманн упал в штрафной Бельгии, где получил по ногам от Тилеманса, арбитр назначил пенальти. И его успешно реализовал Килиан Мбаппе.

Впоследствии игра пошла очень опасно. Обе команды старались победить в основное время.

На 87-й минуте Лукаку сумел отправить мяч в дальний угол, после прострела с левого фланга от Карраско. Но форвард был в офсайде, поэтому гол не засчитали.

И тут же на дополнительном времени Тео Эрнандес забил мощный и решающий гол, который вывел французов к победе.

Таким образом сборная Франции стала вторым финалистом Лиги наций-2021/2022.

Бельгия — Франция — 2:3

Голы: Карраско, 37, Лукаку, 41 — Бензема, 62, Мбаппе, 69 (пен.), Т. Эрнандес, 90 + 1

Составы:

Бельгия: Куртуа — Вертонген, Денайер, Альдервейрельд — Карраско, Тилеманс (Ванакен, 70), Витсель, Кастано (Батшуаи, 90 + 2) — Э. Азар (Троссард, 74), Лукаку, где Брюйне.

Франция: Льорис — Л. Эрнандес, Варан, Кунде — Т. Эрнандес, рабе (Тчуамени, 75), Погба, Павар (Дюбуа, 90 + 2) — Гризманн — Мбаппе, Бензема (Вретище, 90 6).

Отметим, что 6 октября определился первый финалист Лиги наций — сборная Испании. Испанцы обыграли в 1/2 финала матча победителя Евро-2020 — Италию.