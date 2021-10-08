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Факты / Спорт
Марія Степанюк |

В юношеской сборной Украины произошла вспышка коронавируса — сбор отменили

Збірна України U-18

В юношеской сборной Украины U-18 произошла вспышка коронавирусной инфекции. Сразу несколько игроков сдали положительные тесты.

— Принято решение отменить сбор команды, — сообщили в пресс-службе УАФ.

Таким образом, запланированные на 8 и 10 октября товарищеские матчи сине-желтых против сверстников из Словакии не состоятся.

Главный тренер юношеской сборной Сергей Нагорняк на тренировочный сбор команды вызвал 20 футболистов не старше 2004 года рождения.

Состав юношеской сборной Украины (U-18)

  • Вратари: Иван Пахолюк (Колос Ковалевка), Савас Бугай (Львов);
  • Защитники: Артем Бенедюк, Арсений Филатов (оба — Динамо Киев), Виталий Холод, Богдан Слюбик (оба — Рух Львов), Илья Крупский (Ворскла), Даниил Славов (ДЮФК Черноморец Одесса);
  • Полузащитники: Александр Роспутько, Антон Глущенко, Кирилл Сигеев (все — Шахтер Донецк), Антон Царенко (Динамо Киев), Иван Варфоломеев, Олег Федор (оба — Рух Львов), Дмитрий Черныш (Ворскла Полтава);
  • Нападающие: Игорь Горбач (Динамо Киев), Олег Пушкарев (Шахтер), Станислав Прус (Ворскла), Даниэль Кивинда (Днепр-1 Днепр), Анатолий Семенец (Кориа, Испания).

В 2021 году сборная Украины U-18 еще не провела ни одного официального матча, поскольку поединки квалификации к Евро-2021 отменили из-за пандемии.

Источник: УАФ

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