В субботу, 9 октября, украинская сборная одержала победу над Финляндией в отборе на чемпионат мира-2022 на стадионе Олимпиаштадион в Хельсинки. Поединок завершился со счетом 1:2.

Восторг, фантастические эмоции, огненная игра: как пользователи сети отреагировали на победу сине-желтых в матче со сборной Финляндии — далее в материале Фактов ICTV.

— Смотрю футбол Украина — Финляндия и думаю, ну почему у России позор за позором?

Смотрю футбол Украина- Финляндия и думаю ну почему у России позор за позором? — nikver (@nikverr) October 9, 2021

— Кстати, матч Финляндия — Украина выглядит сейчас гораздо интереснее, чем вчерашний Россия — Словакия.

Кстати, матч Финляндия — Украина смотрится сейчас намного интереснее, чем вчерашний Россия — Словакия. — JE SUIS KOROBKOV (@LimitaVIP) October 9, 2021

— Я просто в восторге! Фантастика! Это победа, которая была нам так необходима. Дуэт ЯЯ вновь приносит нам победу! Празднуем.

Я просто у захваті !!! Фантастика ???????????? ЦЕ ПЕРЕМОГА, ЯКА БУЛА НАМ ТАК НЕОБХІДНА ✊ Дует ЯЯ знов приносить нам перемогу ! Святкуємо ???? Але недовго, бо попереду черговий іспит у Львові, де я буду присутній особисто ✊#Фінляндія ???????? #Україна ???????? #Finland ???????? #Ukraine ???????? #WCQ2022 — Amazing Johnny ???????????????????????? (@Amazing_Johnny_) October 9, 2021

— Ну наконец-то полосу досадных ничьих преодолено: Финляндия-Украина-1: 2! Молодцы, ребята. Браво, Петраков!

Ну нарешті смугу прикрих нічиїх подолано: Фінляндія-Україна-1:2!!! Молодці, хлопці. Браво, Петраков! pic.twitter.com/O0VU7GcqEO — В’ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) October 9, 2021

— Победа, без преувеличений, в важном матче. Молодцы! Далее матч дома против боснийцев.

????????Фінляндія — Україна????????

1-2

Перемога, без перебільшень, у важливому матчі. Молодці!

Далі матч вдома проти боснійців — Щирий Українець (@VIktorKRASnobo1) October 9, 2021

— Игра просто огонь!

— К победе, Украина. Я всей душой сегодня с тобой. Луганщина болеет за тебя. Слава Украине!

Обзор на матч Украина-Финляндия можно посмотреть в материале Фактов ICTV. В следующий раз украинские спортсмены сыграют во вторник, 12 октября. Сине-желтые встретятся с футболистами из Боснии и Герцеговины. Поединок состоится на Арене Львов.