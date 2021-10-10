Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Украина Происшествия Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Вживую Спецтемы Видео
Факты / Спорт
Юлія Захарченко |

Игра просто огонь: реакция сети на победу Украины над Финляндией в отборе на ЧМ-2022

Игра просто огонь: реакция сети на победу Украины над Финляндией в отборе на ЧМ-2022

В субботу, 9 октября, украинская сборная одержала победу над Финляндией в отборе на чемпионат мира-2022 на стадионе Олимпиаштадион в Хельсинки. Поединок завершился со счетом 1:2.

Восторг, фантастические эмоции, огненная игра: как пользователи сети отреагировали на победу сине-желтых в матче со сборной Финляндии — далее в материале Фактов ICTV.

— Смотрю футбол Украина — Финляндия и думаю, ну почему у России позор за позором?

— Кстати, матч Финляндия — Украина выглядит сейчас гораздо интереснее, чем вчерашний Россия — Словакия.

— Я просто в восторге! Фантастика! Это победа, которая была нам так необходима. Дуэт ЯЯ вновь приносит нам победу! Празднуем.

— Ну наконец-то полосу досадных ничьих преодолено: Финляндия-Украина-1: 2! Молодцы, ребята. Браво, Петраков!

— Победа, без преувеличений, в важном матче. Молодцы! Далее матч дома против боснийцев.

— Игра просто огонь!

— К победе, Украина. Я всей душой сегодня с тобой. Луганщина болеет за тебя. Слава Украине!

Обзор на матч Украина-Финляндия можно посмотреть в материале Фактов ICTV. В следующий раз украинские спортсмены сыграют во вторник, 12 октября. Сине-желтые встретятся с футболистами из Боснии и Герцеговины. Поединок состоится на Арене Львов.

Читайте
Впервые в истории: украинка Монзуль будет судить матч сборной Англии в отборе на ЧМ-2022

Фото: Getty Images

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка