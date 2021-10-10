В субботу, 9 октября, украинская сборная одержала победу над Финляндией в отборе на чемпионат мира-2022 на стадионе Олимпиаштадион в Хельсинки. Поединок завершился со счетом 1:2.
Восторг, фантастические эмоции, огненная игра: как пользователи сети отреагировали на победу сине-желтых в матче со сборной Финляндии — далее в материале Фактов ICTV.
— Смотрю футбол Украина — Финляндия и думаю, ну почему у России позор за позором?
Смотрю футбол Украина- Финляндия и думаю ну почему у России позор за позором?
— nikver (@nikverr) October 9, 2021
— Кстати, матч Финляндия — Украина выглядит сейчас гораздо интереснее, чем вчерашний Россия — Словакия.
Кстати, матч Финляндия — Украина смотрится сейчас намного интереснее, чем вчерашний Россия — Словакия.
— JE SUIS KOROBKOV (@LimitaVIP) October 9, 2021
— Я просто в восторге! Фантастика! Это победа, которая была нам так необходима. Дуэт ЯЯ вновь приносит нам победу! Празднуем.
Я просто у захваті !!! Фантастика ????????????
ЦЕ ПЕРЕМОГА, ЯКА БУЛА НАМ ТАК НЕОБХІДНА ✊
Дует ЯЯ знов приносить нам перемогу !
Святкуємо ???? Але недовго, бо попереду черговий іспит у Львові, де я буду присутній особисто ✊#Фінляндія ???????? #Україна ???????? #Finland ???????? #Ukraine ???????? #WCQ2022
— Amazing Johnny ???????????????????????? (@Amazing_Johnny_) October 9, 2021
— Ну наконец-то полосу досадных ничьих преодолено: Финляндия-Украина-1: 2! Молодцы, ребята. Браво, Петраков!
Ну нарешті смугу прикрих нічиїх подолано: Фінляндія-Україна-1:2!!! Молодці, хлопці. Браво, Петраков! pic.twitter.com/O0VU7GcqEO
— В’ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) October 9, 2021
— Победа, без преувеличений, в важном матче. Молодцы! Далее матч дома против боснийцев.
????????Фінляндія — Україна????????
1-2
Перемога, без перебільшень, у важливому матчі. Молодці!
Далі матч вдома проти боснійців
— Щирий Українець (@VIktorKRASnobo1) October 9, 2021
— Игра просто огонь!
Гра просто вогонь ????????????#Фінляндія ???????? #Україна ???????? #Finland ???????? #Ukraine ???????? #WCQ2022
— Брюс Всемогутній ???????? (@BruceWillisUA) October 9, 2021
— К победе, Украина. Я всей душой сегодня с тобой. Луганщина болеет за тебя. Слава Украине!
До перемоги, Україно ???????????????????????? Я усією душею сьогодні з тобою.
Луганщина вболіває за тебе ????????????????????????
Нам потрібна ця перемога !!!
Слава Україні !!! #Фінляндія ???????? #Україна ???????? #Finland ???????? #Ukraine ???????? #WCQ2022 pic.twitter.com/Jy0FR25AHT
— Amazing Johnny ???????????????????????? (@Amazing_Johnny_) October 9, 2021
Обзор на матч Украина-Финляндия можно посмотреть в материале Фактов ICTV. В следующий раз украинские спортсмены сыграют во вторник, 12 октября. Сине-желтые встретятся с футболистами из Боснии и Герцеговины. Поединок состоится на Арене Львов.