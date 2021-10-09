Команды АПЛ взбунтовались из-за покупки Ньюкасла арабским фондом

Команды английской Премьер-лиги массово выступили против смены владельца команды Ньюкасл Юнайтед.

Причиной взволнованности клубов АПЛ после покупки Сорок инвестиционным фондом Саудовской Аравии стало недостаточное количество информации, предоставленное их руководителям.

В частности, свои жалобы подали уже 19 команд, которые требуют провести на следующей неделе экстренное заседание по этому вопросу.

Кроме того, руководство этих клубов недовольно одобрением соответствующей сделки со стороны руководства лиги.

Они выразили мнение, что бренд АПЛ может пострадать из-за прихода арабских владельцев, которое может привести к росту зарплат и цен на трансферы.

Среди подписантов значатся Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Челси и еще 15 команд.