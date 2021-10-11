Сборная Франции победила команду Испании в финале Лиги наций сезона 2021/2022 со счетом 2:1.

Голы за подопечных Дидье Дешама забивали Карим Бензема и Килиан Мбаппе, на которые Красная фурия ответила точным ударом Микеля Орасабаля.

Первый тайм и половина второго прошли без острых моментов с обеих сторон, однако на 64-й минуте команды неожиданно активизировались.

Сначала французы пробили в перекладину, после чего мяч рикошетом едва не оказался в воротах испанцев, однако Красная фурия уже в следующей же контратаке забила гол – на 65-й минуте отличился Орасабаль.

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Буквально через две минуты счет сравнял Бензема, который забил с передачи Мбаппе, который и сам отличился на 80-й минуте. Между голами французы создали несколько опасных моментов, на которые испанцы практически ничем не смогли ответить.

Уже на 87-й минуте Орасабаль мог оформить дубль, мощно пробив, однако ворота спас Уго Льорис, а уже следующую контратаку мог завершать Мбаппе.

Нападающий сам пробежал практически через все поле, отдал на Бензема, который смог вернуть мяч игроку ПСЖ, а он ударил прямо во вратаря.

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Испания ­– Франция — 1:2

Голы: Орасабаль, 65 — К. Бензема, 67 К. Мбаппе, 80

Составы:

Испания:

Симон, Алонсо, Ляпорт, Эрик Гарсия, Сезар Аспиликуэта, Эрнандес, Серхио Бускетс, Габи (Коке), Пабло Сарабия (Пино, 61), Микель Оярсабаль, Ферран Торрес.

Франция:

Уго Льорис, Кимпембе, Варан (Дайот, 43), Жюль Кунде, Тео Эрнандес, Павар, Орельен Тчуамени, Поль Погба, Антуан Гризманн (Джордан, 90+2), Килиан Мбаппе, Карим Бензема.