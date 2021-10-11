Президента Бразилии не пустили на футбольный матч из-за отсутствия прививки

Президент Бразилии Жаир Болсонару не смог попасть на стадион, чтобы посмотреть игру бразильских грандов Сантос — Гремио в рамках чемпионата Бразилии.
Клубы бразильской Серии А разрешили посещать футбольные матчи только лицам, имеющим прививки от Covid-19 или отрицательный ПЦР-тест.
— Я хотел посмотреть игру Сантоса, но они сказали мне, что вам нужно сделать прививку. Но почему? — жаловался возле стадиона журналистам Болсонару.
Passando o feriado no litoral paulista, presidente @jairbolsonaro diz que foi impedido de assistir jogo do @SantosFC por não estar vacinado.
“Por que isso?”, questionou em tom de indignação. pic.twitter.com/VcJ9t5qGTU
— Metrópoles (@Metropoles) October 10, 2021
Матч Сантоса и Гремио состоялся в штате Сан-Паулу на стадионе Вила Бельмиро и завершился победой хозяев 1:0, благодаря голу Вагнера Леонардо в компенсированное арбитром время.
Бразильский президент активно выступает против массовой вакцинации от коронавируса и карантинных мер. В период, когда в Бразилии фиксировали рекордное количество смертей от коронавируса, Болсонару призвал население “прекратить ныть”.
В Сан-Паулу он находился во время отпуска. Ранее его штрафовали за то, что он не носил маску там, где это нужно делать.
В сентябре президента Бразилии не пустили в ресторан Нью-Йорка из-за отсутствия прививки. Ему пришлось есть на улице.