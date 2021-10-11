Президента Бразилии не пустили на футбольный матч из-за отсутствия прививки

Президент Бразилии Жаир Болсонару не смог попасть на стадион, чтобы посмотреть игру бразильских грандов Сантос — Гремио в рамках чемпионата Бразилии.

Клубы бразильской Серии А разрешили посещать футбольные матчи только лицам, имеющим прививки от Covid-19 или отрицательный ПЦР-тест.

— Я хотел посмотреть игру Сантоса, но они сказали мне, что вам нужно сделать прививку. Но почему? — жаловался возле стадиона журналистам Болсонару.

Passando o feriado no litoral paulista, presidente @jairbolsonaro diz que foi impedido de assistir jogo do @SantosFC por não estar vacinado. “Por que isso?”, questionou em tom de indignação. pic.twitter.com/VcJ9t5qGTU — Metrópoles (@Metropoles) October 10, 2021

Матч Сантоса и Гремио состоялся в штате Сан-Паулу на стадионе Вила Бельмиро и завершился победой хозяев 1:0, благодаря голу Вагнера Леонардо в компенсированное арбитром время.

Бразильский президент активно выступает против массовой вакцинации от коронавируса и карантинных мер. В период, когда в Бразилии фиксировали рекордное количество смертей от коронавируса, Болсонару призвал население “прекратить ныть”.

В Сан-Паулу он находился во время отпуска. Ранее его штрафовали за то, что он не носил маску там, где это нужно делать.

В сентябре президента Бразилии не пустили в ресторан Нью-Йорка из-за отсутствия прививки. Ему пришлось есть на улице.