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Факты / Спорт
Марія Степанюк |

Президента Бразилии не пустили на футбольный матч из-за отсутствия прививки

Жаїр Болсонару

Президент Бразилии Жаир Болсонару не смог попасть на стадион, чтобы посмотреть игру бразильских грандов Сантос — Гремио в рамках чемпионата Бразилии.

Клубы бразильской Серии А разрешили посещать футбольные матчи только лицам, имеющим прививки от Covid-19 или отрицательный ПЦР-тест.

— Я хотел посмотреть игру Сантоса, но они сказали мне, что вам нужно сделать прививку. Но почему? — жаловался возле стадиона журналистам Болсонару.

Матч Сантоса и Гремио состоялся в штате Сан-Паулу на стадионе Вила Бельмиро и завершился победой хозяев 1:0, благодаря голу Вагнера Леонардо в компенсированное арбитром время.

Бразильский президент активно выступает против массовой вакцинации от коронавируса и карантинных мер. В период, когда в Бразилии фиксировали рекордное количество смертей от коронавируса, Болсонару призвал население “прекратить ныть”.

В Сан-Паулу он находился во время отпуска. Ранее его штрафовали за то, что он не носил маску там, где это нужно делать.

В сентябре президента Бразилии не пустили в ресторан Нью-Йорка из-за отсутствия прививки. Ему пришлось есть на улице.

Источник: Goal.com

Фото: Depositphotos

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