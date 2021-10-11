Украинец Ленур Темиров стал бронзовым призером чемпионата мира по спортивной борьбе, который завершился в норвежском Осло.

В заключительный день соревнований украинский борец греко-римского стиля в поединке за третье место одолел представителя Азербайджана Талеха Мамедова со счетом 5:4.

Темиров завоевал награду в весе до 63 кг. Золото досталось иранцу Мэйсу Далхани, а серебро — грузину Лери Абуладзе.

В социальной сети Facebook Ленур поблагодарил за поддержку.

— Спасибо за поддержку! Эта медаль не только моя, это медаль всего крымскотатарского народа, всей Украины! — написал борец.

Медаль Темирова стала для сборной Украины третьей на этом чемпионате мира. Еще две бронзовые награды завоевали представители свободного стиля Магомед Закариев (до 97 кг) и Александра Хоменец (до 55 кг).

На летних Олимпийских играх-2020 в Токио Темиров занял четвертое место, уступив в решающем поединке за бронзу представителю Китая Валиханему Сайлике.

Схватка борцов завершилась ничьей 1:1, но поскольку последний балл заработал китаец, именно он стал победителем.