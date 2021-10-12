Отец и тренер британского боксера Тайсона Фьюри хочет, чтобы его сын провел следующий бой с украинцем Александром Усиком. По мнению Фьюри старшего, именно Усик является достойным соперником для его сына, который сейчас владеет титулом чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC.

— Думаю, он должен ждать Усика или никого. Следующий Усик, или никто. Я бы не думал о других, они не в классе Тайсона.

Джонсон Фьюри возмутился, что WBC обязал его сына провести встречу с британцем Диллианом Уайтом — временным чемпионом по версии WBC. По мнению отца Фьюри, Уайт не сможет победить в Деонтея Уайлдера.

— Справится ли Диллиан Вайтт с Деонтеем Уайлдером? Нет. Тогда почему они хотят, чтобы мой сын нокаутировал его?

WBC назначил Фьюри поединок с Диллианом Уайтом, но помешать этому сможет только Александр Усик. Если команды боксеров договорятся о поединке в течение 30 дней, они смогут побороться за звание абсолютного чемпиона мира.

9 октября Тайсон Фьюри нокаутировал Деонтея Уайлдера и защитил свой пояс WBC в супертяжелом весе. После победы Фьюри не исключил возможность боя против Усика, но заметил, что это может произойти после его реванша с Джошуа.

25 сентября украинский боксер сенсационно одержал победу над британцем Энтони Джошуа. Александр Усик стал новым чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBF, IBO.

Источник: Talksport