В украинского тренера Юрия Вернидуба, который существенно поднял свой авторитет после исторических побед в Лиге чемпионов-2021/2022, было приглашение из российского клуба.

Однако главный наставник тираспольского Шерифа (Молдова) рассказал, что отказался возглавить клуб из РФ.

Известно, что экс-тренера луганской Зари хотел подписать Краснодар, но он категорически отказался.

— Есть ли из России предложения? Нет, из России точно нет. Я же говорил, что не буду там работать. У меня есть свои принципы. И отец меня никогда бы не понял. Ранее были звонки. В свое время было приглашение из Краснодара, но я отказался, — признался Вернидуб.

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Отметим, что Юрий Вернидуб стал первым в истории футбольного клуба тренером, который вывел Шериф в групповой раунд Лиги чемпионов.

В стартовом матче дома подопечные Вернидуба уверенно обыграли донецкий Шахтер со счетом 2:0. Во втором туре они сделали настоящую сенсацию, переиграв испанский Реал (2:1).

По итогам двух туров ЛЧ-2021/2022 Шериф лидирует в своей группе D.

Сам 55-летний Юрий Вернидуб когда-то играл за запорожский Металлург, немецкий Хемницер, запорожский Торпедо и питерский Зенит.

После завершения футбольной карьеры в 2000 году он начал работать в тренерском штабе запорожского Металлурга, откуда и началась его наставническая деятельность.

С 2012 по 2019 год Вернидуб возглавлял Зарю. Он научил игроков проявлять профессионализм и настоящий мужской характер. Кстати, в 2016 году клуб вышел в финал Кубка Украины.

После луганчан украинский специалист год работал в солигорском Шахтере, а в 2020 году переехал в тираспольский Шериф.

Источник: Sport.ua