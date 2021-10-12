Александр Усик потерял свои позиции в одном боксерском рейтинге после победы британского обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри над Деонтеем Уайлдером.

Таким образом рейтинг боксеров в супертяжелом весе портала BoxRec возглавил именно Фьюри, который раньше вообще не входил в этот список.

В то же время украинский чемпион по версии WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе опустился на вторую строчку. Хотя Усик находился в лидерах после триумфального боя против Энтони Джошуа.

А вот соперники Усика и Фьюри — Джошуа и Уайлдер — расположились на третьем и четвертом месте соответственно.

Топ-10 боксеров по версии BoxRec

Тайсон Фьюри (Великобритания);

Александр Усик (Украина);

Джошуа (Великобритания);

Деонтей Уайлдер (США);

Диллиан Уайт (Великобритания);

Джозеф Паркер (Новая Зеландия);

Майкл Хантер (США);

Энди Руис (США);

Дерек Чисора (Великобритания);

Кубрат Пулев (Болгария)

Отметим, что до своего последнего боя Фьюри и Уайлдер имели статус неактивных боксеров, так что не входили в соответствующий рейтинг.

В ночь на 10 октября Тайсон Фьюри нокаутировал Деонтея Уайлдера и защитил свой пояс WBC в супертяжелом весе. Боксеры третий раз встречались на ринге. Так, в 2020 году Фьюри отобрал у Уайлдера титул.

Поединок продолжался 11 раундов и в заключительном Тайсон наглухо выбил Дентея.

Ранее, 25 сентября, Александр Усик сенсационно одержал победу над британцем Энтони Джошуа. Поединок продлился все 12 раундов и завершился единогласным победой украинца.

Источник: BoxRec