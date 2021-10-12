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Факты / Спорт
Анастасія Рогожінська |

Фьюри подвинул Усика в рейтинге лучших боксеров

Тайсон Ф'юрі

Александр Усик потерял свои позиции в одном боксерском рейтинге после победы британского обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри над Деонтеем Уайлдером.

Таким образом рейтинг боксеров в супертяжелом весе портала BoxRec возглавил именно Фьюри, который раньше вообще не входил в этот список.

В то же время украинский чемпион по версии WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе опустился на вторую строчку. Хотя Усик находился в лидерах после триумфального боя против Энтони Джошуа.

А вот соперники Усика и Фьюри — Джошуа и Уайлдер — расположились на третьем и четвертом месте соответственно.

Топ-10 боксеров по версии BoxRec

  • Тайсон Фьюри (Великобритания);
  • Александр Усик (Украина);
  • Джошуа (Великобритания);
  • Деонтей Уайлдер (США);
  • Диллиан Уайт (Великобритания);
  • Джозеф Паркер (Новая Зеландия);
  • Майкл Хантер (США);
  • Энди Руис (США);
  • Дерек Чисора (Великобритания);
  • Кубрат Пулев (Болгария)

Отметим, что до своего последнего боя Фьюри и Уайлдер имели статус неактивных боксеров, так что не входили в соответствующий рейтинг.

Читайте: Фьюри рассказал, планирует ли провести бой с Усиком

В ночь на 10 октября Тайсон Фьюри нокаутировал Деонтея Уайлдера и защитил свой пояс WBC в супертяжелом весе. Боксеры третий раз встречались на ринге. Так, в 2020 году Фьюри отобрал у Уайлдера титул.

Поединок продолжался 11 раундов и в заключительном Тайсон наглухо выбил Дентея.

Ранее, 25 сентября, Александр Усик сенсационно одержал победу над британцем Энтони Джошуа. Поединок продлился все 12 раундов и завершился единогласным победой украинца.

Источник: BoxRec

Фото: Getty Images

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