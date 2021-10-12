Сборная Украины во вторник, 12 октября, проведет седьмой матч в квалификационном отборе к чемпионату мира 2022 года, в котором подопечные Александра Петракова на стадионе Арена-Львов во Львове сыграют против сборной Боснии и Герцеговины. Начало встречи в 21.45 по киевскому времени.

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Александра Петракова. На победу сборной Украины принимают ставки с коэффициентом 1.77. Успех золотых лилий оценивают в 5.00. Ничейный результат встречи — 3.75.

На то, что украинцы первыми откроют счет в матче, дают коэффициент 1.60, а на подопечных Ивайло Петева — 2.85. На то, что голов в матче зрители не увидят, принимают ставки с коэффициентом 9.60.

Матч доверили судить немецкой бригаде арбитров во главе с Феликсом Цваером. Ему будут ассистировать соотечественники Марко Ахмюллер и Кристиан Дитц. Обязанности четвертого рефери исполнит Свен Яблонский.

Арбитр VAR — Бастиан Данкерт, ему будет ассистировать Ян Зейдель.

Это будет первая встреча команд в истории — ранее жребий никогда не сводил между собой эти сборные.

В турнирной таблице группы D лидирует сборная Франции (12), вторая строчка у Украины (8), команда Боснии и Герцеговины замыкает тройку, имея в активе 6 очков.

В предыдущем туре сборная Украины одержала тяжелую победу над Финляндией в Хельсинки, а боснийцы на выезде одолели Казахстан 2:0.

Фото: УАФ