Германия стала первой командой, которая отобралась на чемпионат мира-2022 и присоединилась к Катару, который получил гарантированную путевку, как хозяин Мундиаля.

Это стало возможным после выездной победы над Северной Македонией с разгромным счетом 4:0. За бундестим в матче отличились Кай Хаверц, Джамал Мусиала и Тимо Вернер, который оформил дубль.

Подопечные Ганса Дитер-Флика могли забить еще больше, но форвард Челси Вернер потряс мячом штангу после удара.

Сборная Германии, которая является четырехкратной чемпионкой мира, квалифицировалась на турнир уже в 20 раз. Только сборная Бразилии участвовала в большем количестве чемпионатов мира. Селесао были участниками Мундиаля 21 раз.

В отборе сборной Германии предстоит сыграть еще две игры в своей группе в ноябре против сборных Лихтенштейна и Армении.

12 октября шанс обеспечить себе досрочную участие в ЧМ-2022 есть у сборной Дании, которая играет в группе F. Это может произойти при нескольких условиях: если Дания выиграет в Австрии; если Дания сыграет вничью с Австрией, а Шотландия не выиграет у команды Фарерских островов; если Шотландия проиграет Фарерам.