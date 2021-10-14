Защитника мюнхенской Баварии и сборной Франции Лукаса Эрнандеса могут отправить за решетку на шесть месяцев. И все из-за романтического путешествия со своей же женой.

Дело в том, что в феврале 2017 года пьяный Эрнандес побил свою жену Амелию прямо посреди улицы. А девушка в ответ применяла физическую силу.

Тогда же обоим назначили месяц общественных работ и запретили приближаться друг к другу в течение полугода на расстояние ближе, чем 500 м.

Однако пара неожиданно помирилась и в том же 2017-м вышла замуж. А уже через год у них родился сын.

В июне 2019 года они вместе ездили отдыхать. Об этом нарушение узнали правоохранители и собственно из-за этого 25-летнему Эрнандесу грозит тюрьма.

В то же время у суда нет претензий относительно инцидента с дракой, однако Лукас и Амелия сблизились ранее разрешенного срока. Тем более они полностью не выполнили необходимый объем общественных работ.

Между тем Эрнандес уже подал апелляцию на решение суда. 19 октября Высший суд Мадрида рассмотрит это дело. И чемпион мира обязан прибыть на него.

Отметим, что 20 октября Бавария будет играть с Бенфикой в ​​рамках матча Лиги чемпионов. Поэтому, вероятно, суд может смягчить приговор футболисту.

Источник: AS