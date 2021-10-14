Президент ФИФА Джанни Инфантино предложил провести юбилейный чемпионат мира-2030 в Израиле, Палестине и других странах.

Такое предложение Инфантино озвучил во время встречи с премьер-министром Израиля Нафтали Бенетом.

Говоря о проведении турнира в странах Ближнего Востока, Инфантино обратил внимание на политическое соглашение Авраама — документ подписан между Израилем, ОАЭ и США в 2020 году и гласит о нормализации отношений между странами.

Президент ФИФА считает, что этот договор может быть предпосылкой для проведения чемпионата мира.

— Почему мы не можем помечтать о чемпионате мира в Израиле и соседних странах? Учитывая подписание соглашения Авраама, почему не провести турнир в Израиле и соседних ближневосточных странах, включая Палестину? — заявил Инфантино.

Напомним, что Израиль граничит с четырьмя странами: Египтом, Иорданией, Ливаном и Сирией.

В 2030 году чемпионат мира будет отмечать 100-летие с первого дня проведения футбольного мирового турнира. Так, в 1930 году ЧМ впервые прошел в Уругвае, а участие в нем принимали 13 сборных.

Между тем визит президента ФИФА в Израиль остро раскритиковали в Палестине. Накануне Инфантино отменил запланированную встречу с представителями палестинской футбольной ассоциации, которая должна была состояться до его приезда в Израиль.

Также ранее Инфантино предлагал израильскому государству проводить ЧМ каждые два года. Однако против такой инициативы выступают конфедерации Европы (УЕФА) и Южной Америки (КОНКАКАФ).

О намерениях провести чемпионат мира-2030 уже объявляли такие страны:

Марокко (Африка);

Уругвай, Аргентина, Парагвай, Чили (Южная Америка);

Болгария, Греция, Румыния, Сербия (Европа);

Испания, Португалия (Европа);

Англия, Шотландия, Уэльс, Северная Ирландия и Ирландия (Европа).

Также подать заявку на проведение масштабного турнира планировали Италия и Саудовская Аравия.

Финальный этап чемпионата мира-2022 пройдет в Катаре. Он продлится с 21 ноября по 18 декабря.

Чемпионат мира в 2026 году будут принимать США, Канада и Мексика.