Три украинки — Даяна Ястремская, Ангелина Калинина и Леся Цуренко — заявленные для участия в теннисном турнире Кубок Кремля, который пройдет в этом году в Москве.

Все трое должны начать выступление с квалификации. В частности, Цуренко попала в список для квалификации после снятия нескольких спортсменок.

В то же время известно, что Ястремская начнет выступления сразу в основной сетке, так как две теннисистки снялись с основы. А вот Калинина стала первой в альтернативном списке.

Так, в последний момент из Кубка Кремля-2021 снялись победительница турнира 2021 года и олимпийская чемпионка — Белинда Бенчич из Швейцарии, а также 18-летняя представительница Великобритании, победительница US Open — Эмма Радукана.

Матчи квалификации Кубка Кремля стартуют в субботу, 16 октября. Основная сетка будет проходить с 18 по 24 октября.

Всего в основе будут соревноваться 28 теннисисток. Из них 18 попадают напрямую по рейтингу, еще четверо — вайлдкард (приглашение спортсмену принять участие в соревнованиях, которое предоставляется организаторами вне рейтинга, — Ред.), остальные шестеро — победительницы квалификации.

В топ-список теннисисток, которые заявлены для участия в основной сетке попали — шестая ракетка мира из Испании Гарбинье Мугуруса, румынка Симона Халеп, немка Анжелик Кербер.

Кубок Кремля — ​​это второй турнир WTA, который пройдет в РФ в 2021 году. В марте состоялся турнир в Санкт-Петербурге, где участвовали украинки Катарина Завацкая и Надежда Киченок.

Отметим, что теннисистки из Украины не впервые принимают участие в Кубке Кремля. Так, Ястремская выступала в Москве в 2017 и 2019 годах, Калинина — в 2015, 2017 и 2019, а Цуренко соревновалась на турнире семь раз — с 2012 по 2018 год.

В 2019 году соревновались Элина Свитолина, Даяна Ястремская — в основе; Ангелина Калинина и Надежда Киченок — в квалификации.

Сейчас в теннисном рейтинге WTA Калинина занимает 62-е место, Ястремская — 75-е, а Цуренко — 149-е.

Источник: Суспильне