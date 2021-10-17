Бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года, украинский профессиональный боксер полусреднего веса Тарас Шелестюк одержал досрочную победу в первом после длительного перерыва бою.

35-летний украинец провел бой впервые с января 2020 года, то есть вернулся в профессиональный ринг после 20-месячного перерыва.

Бой в полусреднем весе состоялся в Канкуне (Мексика). Шелестюк встретился в ринге с 40-летним венесуэльцем Эрнесто Эспаной.

Сначала украинец должен был драться с мексиканцем Рикардо Саласом Родригесом, однако незадолго до поединка соперника заменили (из-за чего некоторые ресурсы ошибочно указывали как соперника именно мексиканца, а не Эспану).

Бой продлился все 10 раундов, и в нем доминировал украинец. Шелестюк завершил поединок в десятом раунде, победив техническим нокаутом: украинец нанес серию точных ударов по противнику, и рефери остановил бой.

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Для украинца Шелестюка это уже 19-я победа в 19 боях на профессиональном ринге. Следовательно, украинец еще не терпел поражений.

В январе 2020 года он досрочно победил аргентинца Луиса Верона, после чего не выходил в ринг.

Тарас Шелестюк – бронзовый призер Олимпиады-2012, проходившей в Лондоне, чемпион мира среди любителей в 2011 году и бронзовый призер чемпионата Европы 2010 года, заслуженный мастер спорта Украины по боксу.

25 сентября украинец Александр Усик сенсационно победил британца Энтони Джошуа. Поединок продлился все 12 раундов и завершился единогласной победой украинца.

Источник: XSport

Фото: Julian Chua

Видео: UkraineAtamansPRO