В девятом туре чемпионата Нидерландов (Эредивизии) НЕК Неймеген принимал на своем поле Витесс. Игра прошла в Неймегене на стадионе Дее Гофферт и завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:0 благодаря голу Николая Фредериксена на 16-й минуте.

Для Витесса это первая выездная победа над НЕКом за последние восемь лет.

A stand full of Vitesse fans collapsed while they celebrated their victory today. Thankfully there were no reported injuries pic.twitter.com/kYXJh2UBsP — ESPN FC (@ESPNFC) October 17, 2021

После финального свистка игроки Витесса подошли к гостевой трибуне с болельщиками своей команды, чтобы поблагодарить их за поддержку. Фанаты так неистово радовались и прыгали, не сдерживая восторга от победы, что обвалили конструкцию стадиона.

После падения трибуны они не прекратили праздновать и продолжили прыгать. Данных о пострадавших не поступало.

За последние два года это уже второй случай обрушения конструкции стадиона в Нидерландах. В августе 2019 года на стадионе АЗ Алкмаар обвалилась крыша. На момент инцидента там никого не было, поэтому никто не пострадал.

В чемпионате Нидерландов Витесс занимает шестую строчку, имея 16 очков после девяти матчей. НЕК пока расположился на 11-м месте, имея в активе 11 очков и такое же количество проведенных игр.