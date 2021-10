В девятом туре чемпионата Нидерландов (Эредивизии) НЕК Неймеген принимал на своем поле Витесс. Игра прошла в Неймегене на стадионе Дее Гофферт и завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:0 благодаря голу Николая Фредериксена на 16-й минуте.

Для Витесса это первая выездная победа над НЕКом за последние восемь лет.

A stand full of Vitesse fans collapsed while they celebrated their victory today.

Thankfully there were no reported injuries pic.twitter.com/kYXJh2UBsP

