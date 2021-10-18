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Факты / Спорт
Марія Степанюк |

В Нидерландах после матча обвалилась трибуна с болельщиками

Обвал стадіону НЕК під час матчу з Вітессом

В девятом туре чемпионата Нидерландов (Эредивизии) НЕК Неймеген принимал на своем поле Витесс. Игра прошла в Неймегене на стадионе Дее Гофферт и завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:0 благодаря голу Николая Фредериксена на 16-й минуте.

Для Витесса это первая выездная победа над НЕКом за последние восемь лет.

После финального свистка игроки Витесса подошли к гостевой трибуне с болельщиками своей команды, чтобы поблагодарить их за поддержку. Фанаты так неистово радовались и прыгали, не сдерживая восторга от победы, что обвалили конструкцию стадиона.

После падения трибуны они не прекратили праздновать и продолжили прыгать. Данных о пострадавших не поступало.

За последние два года это уже второй случай обрушения конструкции стадиона в Нидерландах. В августе 2019 года на стадионе АЗ Алкмаар обвалилась крыша. На момент инцидента там никого не было, поэтому никто не пострадал.

В чемпионате Нидерландов Витесс занимает шестую строчку, имея 16 очков после девяти матчей. НЕК пока расположился на 11-м месте, имея в активе 11 очков и такое же количество проведенных игр.

Фото: Getty Images

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