Калинина уверенно разобралась с россиянкой Касаткиной на турнире в Москве

Украинская теннисистка Ангелина Калинина уверенно стартовала на турнире WTA 500 в Москве. В двух сетах она расправилась со второй ракеткой России Дарьей Касаткиной — 6:2, 6:3.

В первой партии Калинина смогла взять все подачи соперницы, но отдала две собственные. Второй сет развивался по схожему сценарию, но россиянка все же смогла не проиграть одну свою подачу.

Anhelina Kalinina defeats Kasatkina in straight sets 6-2, 6-3 to move on in Moscow! #VTBKremlinCup pic.twitter.com/fNrcIDd7RX — wta (@WTA) October 18, 2021

Матч продолжался 1 час и 24 минуты, за которые теннисистки сделали по одному эйсу, Касаткина допустила две двойных ошибки, а Калинина — четыре.

Это было второе очное противостояние теннисисток. Ангелине удалось взять реванш у Дарьи за поражение в 2015 году.

В следующем круге украинка встретится с победительницей пары Онс Жабер (Тунис) — Екатерина Александрова (Россия).

На турнире в Москве стартовали еще две украинки: Леся Цуренко, которая сейчас занимает 145-е место в рейтинге WTA, победила китаянку Синвень Жен в двух сетах — 6:4, 6:3. А вот Даяна Ястремская зачехлила ракетку уже в первом круге, уступив россиянке из второй сотни рейтинга Анне Калинской — 6:7 (5:7), 4:6.