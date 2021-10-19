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Факты / Спорт
Марія Степанюк |

Калинина уверенно разобралась с россиянкой Касаткиной на турнире в Москве

Ангеліна Калініна

Украинская теннисистка Ангелина Калинина уверенно стартовала на турнире WTA 500 в Москве. В двух сетах она расправилась со второй ракеткой России Дарьей Касаткиной — 6:2, 6:3.

В первой партии Калинина смогла взять все подачи соперницы, но отдала две собственные. Второй сет развивался по схожему сценарию, но россиянка все же смогла не проиграть одну свою подачу.

Матч продолжался 1 час и 24 минуты, за которые теннисистки сделали по одному эйсу, Касаткина допустила две двойных ошибки, а Калинина — четыре.

Это было второе очное противостояние теннисисток. Ангелине удалось взять реванш у Дарьи за поражение в 2015 году.

В следующем круге украинка встретится с победительницей пары Онс Жабер (Тунис) — Екатерина Александрова (Россия).

На турнире в Москве стартовали еще две украинки: Леся Цуренко, которая сейчас занимает 145-е место в рейтинге WTA, победила китаянку Синвень Жен в двух сетах — 6:4, 6:3. А вот Даяна Ястремская зачехлила ракетку уже в первом круге, уступив россиянке из второй сотни рейтинга Анне Калинской — 6:7 (5:7), 4:6.

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