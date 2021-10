Калинина уверенно разобралась с россиянкой Касаткиной на турнире в Москве

Украинская теннисистка Ангелина Калинина уверенно стартовала на турнире WTA 500 в Москве. В двух сетах она расправилась со второй ракеткой России Дарьей Касаткиной — 6:2, 6:3.

В первой партии Калинина смогла взять все подачи соперницы, но отдала две собственные. Второй сет развивался по схожему сценарию, но россиянка все же смогла не проиграть одну свою подачу.

Anhelina Kalinina defeats Kasatkina in straight sets 6-2, 6-3 to move on in Moscow! #VTBKremlinCup pic.twitter.com/fNrcIDd7RX

— wta (@WTA) October 18, 2021