Во вторник, 19 октября, во время торжественной церемонии на историческом стадионе Панатинаикос в Афинах передали олимпийский огонь организаторам зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине.

Участие в церемонии приняли президент Греции Екатерина Сакелларопула, глава Национального олимпийского комитета (НОК) Греции Спирос Капралос, заместитель председателя оргкомитета зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года и вице-президент НОК Китая Юй Цзайцин, а также другие официальные лица.

Однако зрителей на мероприятие не пустили в связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса.

Огонь на стадион вынесла факелоносец — лыжница из Греции Параскеви Ладопулу, которая в 2022 году примет участие в зимней Олимпиаде.

После этого зажгли алтарь олимпийского огня, а артисты, исполняющие роль жриц, показывали миниатюрную сценку.

Передал факел с огнем китайской делегации президент греческого НОК Спирос Капралос.

Накануне, 18 октября, олимпийский огонь зимних Игр-2022 зажгли в Древней Олимпии (Греция). Отметим, что досталась такое дело актрисе Ксанти Георгиу.

Женщина зажигала огонь с помощью параболического зеркала от солнечных лучей на развалинах античного храма Геры в Древней Олимпии.

После окончания торжественной церемонии на стадионе в Афинах олимпийский огонь доставили специальным чартерным рейсом из международного аэропорта Афин к китайскому Пекину.

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24-я зимние Олимпийские игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине. Паралимпийские игры пройдут с 4 по 13 марта также в столице Китая.

Отметим, что Пекин выбрали для проведения Олимпиады-2022 еще во время сессии МОК в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года.

В сентябре МОК и МПК приняли решение, согласно которому Игры пройдут без иностранных болельщиков.

Билеты на соревнования поступят в продажу, но только для лиц, проживающих на материковой части Китая.

Иностранные журналисты, которые будут освещать спортивное событие, должны будут ежедневно сдавать тесты.