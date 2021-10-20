Обзор испанской прессы после матча Шахтер — Реал от 19.10.2021

Донецкий Шахтер крупно уступил мадридскому Реалу в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/22. Игра состоялась в Киеве на НСК Олимпийский и завершилась со счетом 0:5.

Факты ICTV собрали обзор испанской прессы после очередной дуэли горняков и сливочных.

Реал развеял сомнения, обыграв Шахтер

Mundo Deportivo

Мадридский Реал без проблем решил ход дуэли против Шахтера в Киеве. Сливочные играли после поражения от Шерифа на Бернабеу и поставили точку в серии из трех игр без побед. Реал убрал все сомнения, которые притаились в перерыве, убедительной победой перед Эль-Классико в это воскресенье на Камп Ноу.

Украинская команда долгое время владела мячом, но у нее ничего не получалось — за первый тайм они ни разу не пробили по воротам. Реал сделал это 15 раз.

Явный признак того, что хотя Шахтер пытался и не смог достичь цели ворот Куртуа, Реал Мадрид создавал возможности. Конечно, ребятам Анчелотти пришлось много пробивать. Счет открыли на 37-й минуте после автогола Кривцова, который пытался отвести мяч от Бензема. После 0:1 было достигнуто остальных целей.

На второй тайм Шахтер вышел более агрессивным, с намерением отыграться, но на 51-й минуте Винисиус сделал счет 0:2. Украинцы пошли в контратаку, но на 56-й минуте мяч оказался снова у Винисиуса, который сделал счет 0:3, — великолепный гол бразильца, который проявил все свои технические качества и свой удар.

Фестиваль галактикос на этом не завершился. Добивали Родриго и Бензема.

Рывок Мадрида перед Эль Классико

Marca

Реал заметно улучшил свою игру после предыдущего тура, а также достиг комфортной победы, которая предоставляет ему возможность войти в финальную часть из хорошей позиции, а следующим вызовом снова станет Шахтер, но на Бернабеу.

Анчелотти изначально сделал ставку на Каземиро, Крооса и Модрича. Это трио показало, что у них еще есть порох в пороховницах. Каждый из них был на выдающемся уровне, взяв на себя игру с 10-й минуты.

Издание почти не сосредоточивалось в своих обзорах на игре Шахтера, а поднимало к вершинам своих звезд и увлекалось Винисиусом и Родриго.

Сопротивление Мадрида, автогол и фестиваль

AS

Три игры без побед были для Реала тревожным звоночком. В начале встречи преимуществом владел Шахтер с восемью бразильцами. В первые десять минут команда Анчелотти дважды беспокоила Трубина после ударов Крооса и Винисиуса. Третий прострел Бензема — пролетел мимо.

Реала как будто бы казалось, что гол без страданий сам не придет. Помог Шахтер, футболисты которого не справлялись со скоростями и начали терять мяч.

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Эта игра не имела ничего общего с той, которую Реал показал против Шерифа, которая завершилась стихийной катастрофой. В Киеве моменты были дефицитными в первом тайме, а игру в сонном матче разбудил кошмарный автогол.

Второй тайм был другим. Второй гол был инженерной работой профессионалов: Бензема подхватил, отправил мяч на край площадки для Модрича, он прострелил его в зону штрафной, а Винисиус отправил его в сетку. Третий гол, тоже бразильца, “не давал Шахтеру дышать». Голевая феерия продемонстрировала классический Реал.

Фото: FC Shakhtar

Источник: Mundo Deportivo, Marca, AS