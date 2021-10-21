Украине нужно активно перенимать уникальный опыт Китая, полученный при организации и проведении летних и зимних Олимпийских игр 2008 года, а также будущих Олимпийских игр, которые пройдут в феврале 2022 года.

Такое мнение высказал Олег Жох, украинский армрестлер и действующий чемпион мира по армспорту на своей странице в Facebook.