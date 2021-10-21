Украине нужно активно перенимать уникальный опыт Китая, полученный при организации и проведении летних и зимних Олимпийских игр 2008 года, а также будущих Олимпийских игр, которые пройдут в феврале 2022 года.
Такое мнение высказал Олег Жох, украинский армрестлер и действующий чемпион мира по армспорту на своей странице в Facebook.
— Пекин — первый в истории город, который принял огонь как летних, так и зимних Олимпийских игр. Скоро каждый житель Земли сможет почувствовать уникальный спортивный дух Китая. Оценить усилия, которые приложила китайская сторона, чтобы все участники мероприятия — и олимпийцы, и паралимпийцы, гости, местные жители — чувствовали себя под защитой КНР, со всем возможным комфортом, — написал Олег Жох.
По словам спортсмена, Китайская Народная Республика отстроила к будущей Олимпиаде ряд новых спортивных объектов, а также модернизировала стадионы, возведенные к Олимпиаде-2008.
— Еще с 2008 года всем запомнился Национальный крытый стадион, знаменитое стальное Птичье гнездо. Национальный водный центр — в 2008 году здесь проводились соревнования по плаванию, прыжкам в воду. Из-за этого здание прозвали Водный куб. Теперь это Ледяной куб, приспособленный под зимние виды спорта, — рассказал Жох.
Олег Жох добавил, что после Олимпиады стадион будут постоянно перепрофилировать, чтобы у людей было место для занятий спортом в соответствии с сезоном.
Армрестлер подчеркнул, что две пекинские Олимпиады — это события, организация и проведения которых станут образцом для подражания как для нашей страны, так и для всего мира.
— Нам всем необходимо учиться у наших китайских друзей умению разрабатывать стратегии развития спорта на десятилетия. Я уже не говорю про все инфраструктурные зеленые инновации Олимпиады в Пекине, которые было бы неплохо как можно шире внедрять на украинских стадионах, а также в транспорте, в обычной жизни людей, — заявил Олег Жох.
Фото: Олег Жох
Джерело: Олег Жох